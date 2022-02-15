多曬太陽做運動預防臨老縮水

或許大家都有這樣的經驗，就是每逢節慶跟一些長輩見面，總覺得他們好像「縮了水」，令人到中年的自己，也未免對著命運慨嘆：莫非人老了就一定會矮幾吋！

跟身體其他器管一樣，骨骼和肌肉亦會隨年齡增長而自然老化，惟這情況卻成為人老變矮的關鍵誘因。

人體的骨骼會隨年老而流失骨質，主力支撐身體的脊椎尤其因此而不及年輕時「硬淨夠撐」，並容易被體重逐漸壓扁而縮短；與此同時，粘著於脊椎骨節之間，具吸震、卸力功能的椎間盤，亦會隨年長而變薄並失去彈性，於是脊椎骨節之間的距離就會縮減，令整條脊椎變短，導致身高縮水。此外，因意外創傷、跌倒而「扽親尾龍骨」，或因關節病無法挺直身體而駝背，也會影響到年長時身高縮水。

另一方面，當負責保護脊椎，穩定軀幹的腰、背核心肌肉群隨年長而流失，導致上半身不夠力挺直，又會影響站立姿勢而令人變矮。

骨骼老化的最大問題，就是出現骨質疏鬆（簡稱骨鬆），而此病與長者變矮尤其有密切關聯。

骨鬆會造成分解骨組織速度大幅超過製造骨組織，令骨質過快及過量流失，情況猶如投資戶口長期有蝕沒賺，於是原本緻密的內層海綿骨，就會形成大量孔隙的疏鬆狀態，令骨骼變得十分脆弱及易裂、折。由於脊椎骨包含了5至7成海綿骨，所以較易有骨鬆，並會引致腰椎出現壓迫性骨折。

患者初時會因椎體變形而呈駝背，繼而隨時間明顯變矮，到嚴重時，即使遇輕微碰撞也可跌倒而骨折，或甚連咳嗽、打噴嚏也可能引致骨折，除了進一步影響高度之外，更會損害自理能力，如兼有髖關節骨折更會增死亡風險。

身高隨年紀大而略有縮水屬正常，但當發現家中長者比年輕時矮了近1.5吋，又或有駝背情況，就應溫馨提醒他們小心有可能患了骨鬆，宜盡早求醫。這是由於即使患了骨鬆，所造成的往往是無形的骨折，可以毫無表徵或症狀，長者本身根本察覺不到。

身高隨年紀大而略有縮水屬正常，但當發現長者比年輕時矮了近1.5吋，又或有駝背情況，就應提醒他們小心有可能患了骨鬆，宜盡早求醫。

臨床上，骨鬆好發於絕了經的50歲以上女士，另過瘦、或日常少吃奶類等食物、或經常不曬太陽的年輕女性也是高危一族。

然而，男士年屆65歲以上也勿掉以輕心，主要是跟男性荷爾蒙降低而增加風險有關。此外，男士如長期接受高劑量類固醇、或化療、或抗痙攣劑治療，或本身患了副甲狀腺亢進等內分泌及腎臟相關疾患，又或炎症性腸病，也會因為過程中骨質受損而成為骨鬆高危者。

至於另一些高危因素，例如：家族骨鬆病史，過量煙酒，因中風、工作或不良習慣而久坐不動，以及長期營養不良，則不分男女，只要是步入中老年的人士也應留意。

雖然已流失的骨質是不可逆轉，但可從今天起儲好骨本，從而延緩或減輕骨質流失導致年老變矮的情況。

例如停經前的女性，可在均衡飲食中，加入奶類製品如芝士，以及豆腐、豆類，堅果等含豐富鈣的食物；另在恆常適量運動之中，加入負重運動來鍛鍊核心肌肉群；而更重要的，便是要多曬太陽，讓身體製足夠造維他命D，以有效吸收鈣質。至於確診骨鬆但未有骨折的患者，及有過骨折的嚴重骨鬆患者，猶幸現時可按醫生建議，選用一些藥物來加快改善骨質密度，及促進斷骨癒合。