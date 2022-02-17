4類人士較高風險患甲狀腺癌

甲狀腺癌屬本港十大癌症之一，女性患者比例較高。雖然這種癌症早期沒有明顯症狀，但若注意自己的風險因素，留心身體變化，及早發現和治療，其治癒率較其他常見癌症為高。

初期無明顯症狀 良性惡性不易分辨

外科專科醫生羅中佑表示，甲狀腺癌最初通常由患者發覺自己頸部腫脹而發現，但頸部腫脹並不代表必然患上甲狀腺癌，事實上絕大部分情況均屬良性甲狀腺結節。至於結節屬良性還是惡性腫瘤，單從病徵不易分辨。「即使是甲狀腺癌，也要到比較後期才會有明顯症狀，例如聲音改變丶聲沙丶咳血丶呼吸困難等。若已有淋巴擴散的甲狀腺癌病人，頸部多會出現淋巴腫脹。」

甲狀腺癌可分為以下四大類型：

1. 乳頭狀癌（Papillary）

2. 濾泡狀癌（Follicular）

3. 髓樣癌（Medullary）

4. 退行發育癌（Anaplastic）

當中以頭兩類最為常見，佔所有個案九成以上。據報韓國電影《上流寄生族》中飾演美術老師的30歲女星朴素丹，去年底就不幸確診患上「甲狀腺乳頭狀癌」。

甲狀腺癌早期沒有明顯症狀，多注意自己的身體變化，及早發現和治療，其治癒率較其他常見癌症為高。

整體存活率高 無需過分憂慮

雖然甲狀腺癌早期不易察覺，但它有時會被稱為最「善良」的癌症，原因是其生長速度慢，整體死亡率低、存活率高。羅醫生指出：「以最常見的甲狀腺乳頭狀癌為例，早期的五年存活率一般超過95%，所以患者不必過分擔心。」

現時，手術切除是甲狀腺癌的主要治療方式。醫生會視乎個別患者的情況，決定只切除半邊甲狀腺或是整個甲狀腺。若癌細胞已擴散至頸部淋巴，便需把淋巴一併切除。羅醫生表示：「完成切除手術後，視乎最終病理報告及癌症分期，部分患者或需接受放射碘治療，而極少部分患者可能需接受體外放射治療。」大部分患者經治療康復後都可正常生活，只有小部分患者可能出現聲沙等後遺症。

醫學界尚未確切掌握甲狀腺癌的成因，但以下4類人士有較高風險，有懷疑應及早諮詢醫生：

1. 有甲狀腺癌家族史

2. 曾患良性甲狀腺結節

3. 女性

4. 40歲以上