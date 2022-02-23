中西合療有助舒緩癌病

隨著中醫學在香港日漸受到重視，香港人對中醫學了解更多，亦對中醫的信心大大提升，中西合療也成為部分香港癌症病人選取的方案之一。臨床腫瘤科專科蘇子謙醫生同時亦為一名註冊中醫，蘇醫生分享道：「中西結合治療，當然亦是因人而異、因病而異，對症下藥，好處在於可以互相補位，為病人找一個最適合的治療方案。」

免疫療法與中醫結合

蘇醫生說，中西合療治療癌症要解釋給市民大眾不易，他為我們分享了一個病人的例子：

一位70多歲的女病人患上肺癌，一直在接受免疫療法，雖然對她來說治療效果明顯，可是免疫療法的副作用令她全身長滿水泡，苦不堪言。「免疫療法令她身體的免疫系統紊亂，而且亦嚴重影響病人的生活質量，最後她本人決定停止免疫療法，但停藥後淋巴已開始脹大，意味著癌細胞漸漸活躍起來；病人之前亦試過化療，她認為副作用太辛苦，不打算再做，於是我們決定試試只用中藥為病人抑壓癌細胞。」

最初只用中藥時，效果不甚明顯，但幾個月後蘇醫生再為病人檢測癌細胞指數，發現幾近已達正常水平，她全身亦只是剩下一顆細細的淋巴腫瘤，做抽針亦發現沒有癌細胞了。「我給病人的只是溫和的中藥，所以我相信腫瘤仍然存在，只是癌腫瘤在身體裡僵持住，被中藥抑壓著；可以有這樣的效果，相信是因為病人之前做過免疫療法，藥物在身體中活躍了就長期有效。」這就是一個「中西合療，帶瘤生存」的好例子了。

中西結合治療，會因人而異、因病而異，對症下藥，好處在於可以互相補位，為病人找一個最適合的治療方案。

中醫防癌 情志最重要

中醫學說：「藥補不如食補，食補不如精補」，蘇醫生解釋這句的意思是與其食補品調理身體，不如好好管理自己的情緒，《黃帝內經》說的「思則氣結……思則心有所存，神有所歸，正氣留而不行，故氣結矣。」大概解釋是思慮太多人，就會氣血運行不順因而「氣結」。

中醫常說氣機鬱滯就會影響身體，蘇醫生亦表示，在中醫學上，乳癌和胰臟癌等都有可能是情緒和抑鬱所引起，他認為長期處於情緒不佳的狀態會容易有癌症，所以預防癌症其中一個重點是放鬆心情，作息定時，就是中醫常說的「調情志」。