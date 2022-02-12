懶人之選！10大餐廳急凍包 加熱即食

疫情嚴峻，很多人都減少外出，不過如果要你一星期七日，每日兩餐都要計劃吃不同的菜式，真在令人「頭痛」！所以坊間不少懶人急凍包就成為「無飯」家庭的救星，今次就找來10間餐廳推出的急凍食物包，質素除了有保證外，還要支持一下仍在堅持做美味食物的大廚們！

1. L1fe Cafe

本身是樓上café，以西式食物及自家製果茶最受食客歡迎，今次推出的冷凍料理包，當中除不添加任何味精外，更使用優質食材，料理包共有7款，價錢由$78-$278，而紅酒燴牛舌、日式豚之角煮、紅酒燴牛肋條、燴牛臉頰及一牛三燴均超過4小時燴製，非常入味。當中客人首選就有韓式泡菜豚肉、日式豚之角煮、一牛三燴，兩小口子或三人分享，都絕對無問題。店主更教大家如何處存冷凍包及翻熱，實在貼心！客人可到餐廳直接購買或透過團購分區預訂。

詳情：https://www.facebook.com/L1fe.Cafe/posts/363703558926447

$158 日式豚角煮/足14oz

嚴選日本蘿蔔，超過三小時燴製，又腍又入味。

有網民買了急凍包試，並表示分量十足。（前）牛魔王 $268/足24oz，超過4小時燴製，當中有足料紅酒燴牛肋條、燴牛臉頰、燴牛脷，有配菜之餘，分量十足。另外（左中）燴牛臉頰 $98及（右上）豚肉生姜燒 $78，賣相相當吸引。

2. 友情廚房

本身於觀塘的友情廚房，以粵菜為主，不少網民大讚中菜做得好，而且大有住家菜的健康風味。最近推出一系列急凍包以及足料湯包，令不少網民食指大動，由曾任利苑、北園酒家粵菜大廚的名廚鄺師傅炮製，當中小菜款式便達到15種，6款湯品，以及3款自家製茶，價錢方面亦相當合理，小菜由$78至$128，而「雙冬」羊腩煲選取自紐西蘭羊腩，並以生哥秘製醫汁炮製，羊肉軟腍入味，食完全身「暖笠笠」。

詳情：https://www.pdelight.com

話梅日本豬手 $128/600G，以豬手、話梅、鎮江醋、冰糖、白醋、薑製成，天然無防腐劑，酸酸甜甜，味道出奇地夾。

蓮藕餅 $78/6件，以豬肉、蓮藕、雞蛋、麻油，香軟爽口，一看便知是人手製，完全是住家風味。

蟲草花雞螺頭湯 $58/400克、$98/800克，以蟲草花、雞、螺頭、薑，冬日滋陰之選。

急凍包包裝整潔又夠衛生。

3. 東歐餐廳

位於中環的東歐餐廳，以正宗東歐菜作招徠，由真正的烏克蘭與俄羅斯大廚擔正煮理，有到過餐廳的朋友一定知道店內充滿異國風情。如果你曾到過俄羅斯同烏克蘭的話，必會試其羅宋湯，而食店推出的真空的食材包款式，正正就有三款靚湯給大家試，包括必點的烏克蘭羅宋湯、烏克蘭三文魚湯以及鳥茲別克牛肉湯。另外主食都有9款選擇，包括有其招牌香燒豬肋骨、招牌芝士焗牛脷、焗蘋果鴨胸、俄國燴牛仔肉、奶油燉雞柳條，價錢都只是$148至$158。另外亦有俄國炆羊肩等，情人節在家炮製一頓燭光晚餐，實在話咁易！店主於網上亦細心教大家烹調及存放，客人可到餐廳直接購買或透過團購分區預訂。

詳情：https://www.facebook.com/IvanTheKozakHK/posts/10159423860505255

共有３款湯包可供選擇，包括此道烏克蘭羅宋湯 $55/款，紫紅色的烏克蘭羅宋羅由新鮮帶甜的紅菜頭餚製而成，湯中間放有酸忌廉，鮮甜味美。

招牌芝士焗牛脷 $148/份，說明是招牌，味道實在無可挑剔。大廚揀選最靚的牛脷，加入濃香芝士醬汁等，牛脷連汁一同吃下，肉質綿腍香軟，惹味無窮，令人欲罷不能！

俄國炆羊肩 $208，分量十足，加上香料的俄式醬汁，去除了濃濃的羊羶味，肉質軟腍，完全是可以配白飯吃。

4. 慢煮屋

講明慢煮，菜式除以慢煮為賣點外，食店平日供應的四款慢煮丼飯，都附送無添加味精的蔬菜湯，不少食客都大讚食店食物水準高質。至於慢煮真空包除主食外，更加有小食類，方便「為食」的大家隨時吃，包括：糖漬溫泉蛋、油醋多春魚、中華辣手羽、自家製福袋，價錢由$18-$20，比坊間超市等雪藏即食食物更便宜。至於主食類則有日式咖哩煙燻雞翼、洋蔥和牛燒漢堡、風乾蕃茄羅勒燒雞胸、風乾南瓜豚角煮、銀雪魚西京燒、風乾野菜、日式辣肉醬、鐵板牛油帶子、酒煮海鮮，尤其日式辣肉醬再自己配搭其他食物，又變成另一個創新菜式，非常百搭。價錢由$48起，不過是1人分量，如果2人就可以多點幾款一同分享。小店表示食物不加防腐劑及添加劑，並以全新料理技術開發，而且貨品更是出貨當天製作，非常新鮮。就算置身在家，只需加杯啤酒，你可以享受如居酒屋內的日式西餐！

詳情：https://www.facebook.com/523182961482321/posts/1277175972749679/

（左）風乾蕃茄羅勒燒雞胸 $48，主菜分量十足，價錢亦算便宜。

風乾南瓜豚角煮 ($48)

包裝亦非常整潔衛生。

5. 食神飲食文化

以五星級廚師團隊為招徠，最近推出的慢煮真空包，包括：多款牛肉眼及和牛、牛肋條及意式家鄉肉醬；香草海鹽慢煮雞脾、茉莉花煙燻法國雞胸、慢煮法國走地黃油春雞；紐西蘭法式羊架、食神經典果香豬鞍扒及原隻德國鹹豬手。另外更提供4款西湯，有餸有湯，自己煮個飯搞掂，方便快捷。食店表示每款慢煮真空包都是由前六星級半島酒店廚師烹調而成，每周新鮮製作！有網民試過牛扒後都大讚，如果對牛扒及肉有要求的朋友，千萬不要錯過！

詳情：https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3268553540045235&id=2140153979551869

6. 走肉蔬菜研究所

現在經常提倡碳排放，食店本身位於長沙灣，以素食為主，希望可以保留原有色香味的原則下，以其他植物性食材取而代之。走肉蔬果研究所都有網站，出售走肉餸包，而且價錢亦相當合理。貨品類型有小至魚蛋、炒麵，小菜如蜜味欖角素肥叉及蜜味黑椒牛肉粒都有售。另外，餃子都有8款選擇，當中有蛋奶素類如白菜香菇餃子，亦有五辛素，以Impossible植物肉製作的芫茜芹菜牛肉餃子，對於素食的朋友來說，不用擔心菜式少而很快吃厭。

詳情：https://www.mymeatrunstore.com/

蜜味黑椒牛肉粒 （蛋素） $45 蜜味欖角素肥叉 $45

走肉餃子系列，有8種款式可供選擇。

粟米餃子(12粒裝) 蛋素 $40 芫茜芹菜牛肉餃子(12粒裝) 五辛素 $48

7. 35座車仔麵

因為疫情關係，很多食店正度過艱難時刻。由1976年就以手推車麵檔做到今時今日的35座車仔麵，就決定於１月則由退出堂食，如果大家都是車仔麵迷，就可以考慮買急凍包自製車仔麵。網店上有共11種車仔麵餸給大家選擇。店主除了列明材料以甚麼調味料醃製外，更貼心教大家保存、烹調及注意事項，最平由$16起，已經有咖喱魚蛋、蠔皇小花菇及雞翼尖，最貴都只不過$24，算是非常抵食。

詳情：https://35cartnoodle.boutir.com/?fbclid=IwAR1texeksmkX9q5Z-Ar9P6P4OPBipPGTotxVe80GhFD40aj9IsLr1uLkOEI

五香牛肚 $20 懷舊牛腩 $24

咖喱魚蛋（辣） $16 瑞士雞中翼 $20

秘製辣魷魚（辣） $24 滷水豬大腸 $24

8. So Good So Yummy

位於大角咀櫸樹街一商場的So Good So Yummy，主打多國菜，獲不少街坊讚賞價錢平之外，亦用心製作。食店的廚師，學得一手正宗意大利廚藝，而最近推出的食物冷凍包，當中亦有意大利菜。至於客家炆豬肉，更是由店主媽媽傳授製作方法，工序繁多，而且製作時間亦要花上一時過程雖然繁複，只因材料要分不同調味炒香，但因為煮出來的味道層次豐富，所以就算店主要花時上一個小時製作也很值得。為一眾怕煮餸的街坊，提供美味佳餚。而且款式亦達16種之多，店主更表示最多客人買的包括：客家炆豬肉、椰香咖喱雞、意大利經典黑椒豬脾仔。最近更加入新款食品，包括：意大利醬汁炆牛腩、印尼串燒雞、白汁蘑菇免治肉、BBQ醬金沙骨等等，一推出都很受歡迎。最平蒜蓉炒意粉都只不過$20，冷凍包分量適合1至2人，客人可到餐廳直接購買或透過團購分區預訂。團購需買滿$500以上，而$1,000以上更可享受免費送貨服務。

詳情：https://www.facebook.com/SoGoodSoYummy.TKT/posts/714106036619013

羊腩煲（急凍）$298/1,100ml 已急凍的中式羊腩煲，可儲存於冰格半個月，方便大家隨時食用。 咖喱雞 $60（不包麵）

肉醬 $60 （不連意粉） 香烤雞翼全翼 $58/2隻

9. 任你點車仔麵

本物位於深水場埗的任你點車仔麵，亦推出「任點真空包」真空外賣美食。食材選用兩磅紐西蘭純羊腩，當中更有羊腩汁、炸支竹、炆花菇、馬蹄，羊肉肉質爽口，又夠啖啖肉得來又不太重羊羶味，所有食材也很入味。花菇吸收了羊腩煲的精華，味道濃郁；馬蹄爽脆清甜。自己再加生菜就更加圓滿。食店更附送腐乳，非常貼心。分量方面，約有22-24件，完全足夠4至6人分享。雖然門市每日都有現貨供應，但最好還是致電預訂！

地址：深水埗福華街147號地下

電話：2488 3338

羊腩煲 $298 分量十足，約有22-24件，完全足夠4至6人分享。

10. 留家廚房

以製作傳統、天然的粵菜為主，由天后搬至灣仔，仍然深得不少名人及市民喜愛，他們亦推出一系列的自家燉湯，最少四小時燉製，且採用無激素食材，又不含防腐劑或味精等添加劑。燉湯有三款口味，包括淮山圓肉牛𦟌湯、五指毛桃燉雞湯及響螺頭淮山雞腳湯。只需5-6分鐘即可享用熱騰騰的燉湯。另外亦有雙冬羊腩煲急凍包裝，則嚴選蒙古草羊腩，再加老字號「廖孖記」醬料，羊肉入味之餘，肉汁多且軟腍，值得一試！

詳情：https://goodlife.com.hk/brand/%E7%95%99%E5%AE%B6%E5%BB%9A%E6%88%BF/?fbclid=IwAR32O71n_PjO6tDYg6Ubk1kGV9sUoOal8-DUvGVjoy0UApBFQsqPe1Ti-As