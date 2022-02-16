川貝清熱潤肺 化痰止咳

白皚皚的細雪迎面飄降，白茫茫一片的長街，白濛濛的大雪把景物籠罩，看着雪花徐徐降落，落到掌心上，慢慢溶化。零下20多度的冬日雪景下，冷風迎面而來，老老幼幼面頰都冷得通紅，呼氣成煙。在愉快的歡笑聲中，大家都無懼嚴寒，漫天雪地下抱着一堆又一堆的積雪，雪地上慢慢地長出了一個又一個雪人，猶如雪地上的小天使、寒冬之中的守護者。四周環境白壁無暇，這就是長白山的冬天了！

長白山是一座休眠的火山，山頂上的天池是由於火山噴發後而形成的奇觀，積水形成了湖泊，即火山口湖，它是中國最深的湖泊。當地人相信雪中看到澄明的天池，會為來年帶來好，對我來說身處在這迷人境地之中早已心滿意足。準備離開時，一隻來自野外的雪山飛狐寶寶突然走到我跟前，駐足停留，白絨絨的皮毛，與白晃晃的雪地連成一片，可愛的表情惹人憐愛，長途拔涉走過了白茸茸的雪地，彷彿是前來與我們道別。

天池

長白山山下入口牌坊

雪山飛狐

提起長白山很多人便會想起人參，然而雪蛤膏、鹿茸、平貝母及很多菇菌也是當地的特產中藥，平貝母對很多人來說是聞所未聞，而事實上是未有察覺有些店舖以平貝母充當川貝母出售，這次長白山之行就來學習平貝母了。成熟的平貝母形似算盤珠，不難辨別，但未成熟的平貝母與川貝母的珍品松貝卻幾可亂真。

經過多次比對，慢慢地任督二脈打通了，掌握了其鑒別竅門，總結出未成熟平貝母的鱗莖多數不能坐立，而且小鱗葉較短，由底部伸延至大鱗葉的一半，不能到頂，透過仔細觀察便能發現其不同之處。平貝母功效與川貝母相似，兩者均具有清熱潤肺，化痰止咳的功效，但必須標明為平貝母售賣，不得冒充。無添加硫磺的川貝母是白中帶黃，選購時不應過度追求潔白，色澤自然最為合適。這次長白山之行，在冰封的國度內，留下了一雙一對的足印，祝願大家虎年安康！

（左）川貝母；（右）平貝母