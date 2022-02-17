想長壽便要補氣補陽？

人要長壽，必須保存自身的宗氣和精氣，必須保存自身之命門之火，亦即生命之火。因為，人體的氣一旦停止運行或者氣在身體消失了，也就意味著生命的停止，即俗語所說之斷氣了 – 「冇咗氣了，火熄了」，亦代表人死了。

每個人身體裡的氣多氣少、火多火少都不一樣，就等於每個人體質都不一樣。俗語有云：「有氣就有力，無氣就無力。」氣就是生命的力量，火就是生命的能源。但氣在身體中，會隨著年齡的老去而漸漸減弱，生命之火會隨著歲月慢慢式微。

隨著氣的減弱，身體的器官也會衰退。精氣是支撐身體各器官的功能力量，例如：心氣虛心臟會衰，肺氣虛肺臟會衰，腎氣虛腎臟會衰……。當人的精氣減弱到很嚴重的程度，身體的器官也會全部衰竭而死亡。所以，為了減慢我們器官的衰退，為了延遲人類的衰老期，為了康復身體因為衰退而產生的慢性疾病，用中藥扶正祛邪，採取輔助和補充的方法是非常有效的。

俗語有云：「有氣就有力，無氣就無力。」氣就是生命的力量，火就是生命的能源。

在中醫的臨床中，常用理氣的藥會破氣，例如陳皮、木香、厚樸、香附、枳實、枳壳、川楝子……等。常用活血去瘀的藥會破血，例如：田七、丹參、川芎、紅花、桃仁、乳香、沒藥、三棱、莪术……等。常用寒涼的藥物會熄微生命之火，常用祛濕利水化痰之藥會傷陰，常用辛溫解表辛涼解表之藥會發散人之陽氣。所以，中藥使用不當會自傷身體。

現代人的體質普遍氣虛陽虛，臟腑容易衰退而引發慢性退行性老年病。在我的中醫臨床中，我常用補氣補陽的方法治療各種慢性病，效果很好。我相信，如果人的精氣十足就一定長壽，怎會那麼容易死亡？所以，補氣補陽就會讓人長壽，和讓人精力充沛不衰。