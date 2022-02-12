Sweet爆姊弟戀  親自買餸唔使女友操勞  Jeffrey：想喺佢30歲前結婚￼

23歲的魏浚笙（Jeffrey），前年和大她四年的女友Evelyn，參加Viu TV真人騷節目《調教你男朋友》而爆紅，之後拍節目《膠戰》系列、大熱劇《IT狗》、青春游水劇《i.SWIM》等，人氣爆燈！Jeffrey近日接受陳志雲節目《Stephen.傾》訪問，大爆和女友Evelyn拍拖6年，覺得女友很有內涵：「佢出口成文，用成語溝通，當時諗佢係咪老師，教中文！我變番有啲文化，佢又正常番啲。佢識我時好文縐縐，但我又鍾意佢文縐縐，唔知呢，係感覺！」

Jeffrey超級靚仔。

Jeffrey前年和大她四年的女友Evelyn，參加Viu TV真人騷節目《調教你男朋友》而爆紅。

女友Evelyn身兼Jeffrey經理人，平日很忙，身為男友的Jeffrey竟然經常去大埔街市買餸，不用女友操勞：「因為我女朋友煮飯，我就負責買餸同洗碗， Evelyn通常喺屋企做嘢，佢有時間就一路做一路做，所以佢冇時間再處理買餸呢啲嘢！」陳志雲問 Jeffrey靚仔買餸有甚麼好處，Jeffrey說：「買菜多條蔥，如果佢唔俾我都會𢱑，因為我覺得蔥係唔值得俾一蚊買！」現場即時傳來爆笑聲。Jeffrey繼續說：「有時會恰我係細路，恰我新手買菜，我問可唔可以搭條蔥呀？佢話：『加一蚊啦！』我會話：『隔離阿姨買餸，你俾佢唔俾我！』跟住就會俾我！」肯幫女友買餸的男人很Man！

Jeffrey近日接受陳志雲節目《Stephen.傾》訪問，大爆和女友Evelyn拍拖6年，覺得女友很有內涵。

女友Evelyn身兼Jeffrey經理人，平日很忙，身為男友的Jeffrey竟然經常去大埔街市買餸，不用女友操勞。

談到結婚，Jeffrey高呼：「我一直都好想結婚，我想喺佢30歲前結婚，但佢覺得好早，仲有三年，我想但係佢唔想咁快，佢覺得我做好嘢先，做好自己嘅工作先！」陳志雲問擔不擔心自己會變心，Jeffrey斬釘截鐵說︰「我唔怕，我唔會轉變。（Evelyn呢？)佢都唔會。」Sweet到爆！

談到結婚，Jeffrey高呼：「我一直都好想結婚，我想喺佢30歲前結婚。」