Ian 獲提名TC Candler百大型男 Hellosss大讚新歌《留一天與你喘息》好聽

美國網站TC Candler每年都會舉行「全球百大型男」（The 100 Most Handsome Faces）選舉，繼早前提名完MIRROR 4位成員姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）和AK（江𤒹生）後，再有一位MIRROR 成員入圍，就是今日推出新歌《留一天與你喘息》的Ian（陳卓賢），至今已有5位MIRROR成員代表香港衝出國際力爭取型男殊榮，恭喜！TC Candler的簡介形容Ian是歌手、唱作人、演員、Model，又盛讚Ian多才多藝，既識彈結他，又是前香港男子排球代表隊，還創立個人時裝品牌iNDIPANDANT，令Ian粉絲Hellosss興奮留言：「Yeah 成功喇！」相信是Ian和Hellosss最好的情人節禮物！

Ian入圍美國網站TC Candler舉行的「全球百大型男」選舉。

TC Candler的簡介形容Ian是歌手、唱作人、演員、Model。

TC Candler又盛讚Ian多才多藝，既識彈結他，又是前香港男子排球代表隊，還創立個人時裝品牌iNDIPANDANT！

而Ian新歌《留一天與你喘息》今日下午1時已在各大音樂平台上架，雖然MV今晚才有得看，但Ian早前已上載部分MV片段，Ian吃着蘋果和女主角對話，被Hellosss讚：「食蘋果都咁有戲！」新歌由Ian親自作曲，Oscar Lee填詞，其中歌詞：「無數錯或對嘲笑和對比，談哀說痛不過心死，唯獨有一剎把我救起，這一種永遠的你，唯一想，留一天與你喘息，由衷的，真心的！」很浪漫！有Hellosss聽後大讚：「好好好好聽，加油呀Ian ！」、「卓賢依首好好聽！」對於Ian相半隔年出新歌，Hellosss相當開心：「等到啦！情人節無另一半，等聽新歌一樣咁sweet！」還有加國小粉絲留言：「Ian哥哥，今個情人節會係Hellosss最sweet嘅情人節！From 加國小鏡粉！」

Ian今日推出新歌《留一天與你喘息》，獲Hellosss大讚好聽！