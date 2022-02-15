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快速測試套裝懶人包 購買途徑/價錢/使用方法一覽

by editorial

第五波疫情爆發，確診數字不斷飆升，各區檢測站都要大排長龍。如果擔心人群聚集增加染疫風險，又或想省時省力，不妨購買市面上推出的 快速檢測 套裝，能在短時間內得到結果。小編為大家整理了 快速測試 套裝懶人包，內含購買途徑、價錢和使用方法！

快速測試是什麼？

快速抗原測試（簡稱：快速測試）透過直接採集鼻腔或鼻咽拭子樣本或深喉唾液樣本，檢驗出呼吸道樣本中SARS-CoV-2病毒的蛋白質(抗原)。但需要留意，快速抗原測試只可作參考用途，不能代替核酸測試。

如何選擇快速測試套裝？

現時市面上有多款產品，但世界衞生組織建議產品應具有以下兩個條件：
1.測試的靈敏度(sensitivity)最少有80%；
2.特異度(specificity)最少有97%

大家在購買產品前都要留意產品資訊及說明。

快速測試套裝使用方法

一般而言，市面上的快速測試套裝多以鼻咽拭子採樣，打開包裝後，會有測試溶液、測試棒及採樣棒。

第一步：將採樣棒放進鼻孔約2.5厘米深處，緊貼鼻子內壁緩慢轉動至少5圈。

第二步：打開測試溶液。

第三步：稍微傾斜瓶身，讓採樣棒浸進測試溶液中，轉動約20次。

第四步：蓋上測試溶液瓶蓋，並利用管口擠出2-3滴樣本溶液到測試棒上的加樣孔內﹙標示S的位置﹚。

第五步：等待10至20分鐘（根據不同產品，等候時間或有不同）。

第六步：留意測試棒，若C及T位置同時出現紅線代表陽性，應立即求醫。若只有C位置出現紅線，則為陰性。

4大購買平台 最平$67.6即有

現時市面上有多款快速測試套裝，大家可以透過不同零售商或者網購平台購買。小編為大家整理了以下幾個購買途徑：

Home+

Home Plus有5款快速測試套裝出售，價格由$95至$552不等，全部獲得國際標準認證。現時網站更有購物滿$300免運費的優惠。

200品牌便利妥雅培PANBIO妥析INDICAIDBIOSYNEXGreen Spring
產品新型冠狀病毒SARS-CoV-2 (COVID-19) 抗原檢測試劑盒
新冠肺炎抗原測試
COVID-19 快速抗原檢測試劑盒
COVID-19 新型冠狀病毒抗體快速測試
新冠病毒SARS-CoV-2 COVID19快速抗原檢測劑盒
產地中國南韓香港法國中國
份量4人份1人份1人份1人份1人份
採集方式鼻拭子鼻拭子鼻拭子採血針採血鼻拭子
價格$552（$138/份）$95$150$190$130
等待時間15分鐘15分鐘20分鐘10分鐘15至20分鐘
購買連結https://www.home-plus.hk/tc_hk/hhc90001/p/https://www.home-plus.hk/tc_hk/hss12956/p/https://www.home-plus.hk/tc_hk/haamq10139/p/https://www.home-plus.hk/tc_hk/haali10001/p/https://www.home-plus.hk/tc_hk/haamq10231/p/

莎莎

莎莎網上商店售有4款快速測試套裝，價格由$108至$1,750不等，全部獲得國際標準認證。現時網站亦有購物滿$300免運費的優惠。

品牌BGI X YHLOLongseeHecinLifecosm
產品新冠快速抗原檢測試劑
新冠快速抗原檢測試劑
新冠抗原快速檢測套裝 優化版
新冠快速抗原檢測試劑
產地中國中國中國中國
份量5人份25人份1人份25人份
採集方式鼻拭子鼻拭子/口咽拭子鼻拭子/口咽拭子鼻拭子
價格$338（$67.6/份）$1,750（$70/份）$108$1,750（$70/份）
等待時間15至20分鐘15至20分鐘15分鐘15分鐘
購買連結https://www.sasa.com.hk/SalePage/Index/266597https://www.sasa.com.hk/SalePage/Index/266948https://www.sasa.com.hk/SalePage/Index/266942https://www.sasa.com.hk/SalePage/Index/266798

屈臣氏

屈臣氏網上商店現時有5款快速測試產品，有不同類型的測試方法，其中更有MIRROR成員IAN（陳卓賢）代言的Circle HealthPod產品，採用分子檢測的方式，較一般的抗原測試更加準確。

Circle HealthPod由MIRROR成員IAN（陳卓賢）代言。
品牌Circle HealthPodARISTACircle HealthPodCircle HealthPodSG DIAGNOSTICSLABNOVATION
產品新冠狀病毒抗原快速測試棒
新冠病毒測試入門套裝
新冠病毒測試體驗套裝
新冠病毒快速抗原檢測套裝
新冠病毒快速抗原檢測套裝
產地新加坡香港香港新加坡中國
份量1人份5人份1人份2人份1人份
採集方式深喉痰採樣/口咽扁桃體拭子鼻拭子/口咽拭子鼻拭子/口咽拭子鼻拭子/口咽拭子鼻拭子
價格$168$2,190（$438/份）$990$240（$120/份）$120
等待時間15至20分鐘20分鐘20分鐘10分鐘10至15分鐘
購買連結https://www.watsons.com.hk/%E6%96%B0%E5%86%A0%E7%8B%80%E7%97%85%E6%AF%92%E6%8A%97%E5%8E%9F%E5%BF%AB%E9%80%9F%E6%B8%AC%E8%A9%A6%E6%A3%92-%E6%AF%8F%E4%BA%BA%E9%99%90%E8%B3%BC5%E4%BB%B6/p/BP_805417https://www.watsons.com.hk/%E6%96%B0%E5%86%A0%E7%97%85%E6%AF%92%E6%B8%AC%E8%A9%A6%E5%85%A5%E9%96%80%E5%A5%97%E8%A3%9D-%E5%95%86%E5%AE%B6%E7%9B%B4%E9%80%81-8-10%E5%80%8B%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E5%A4%A9%E5%85%A7%E9%80%81%E5%88%B0%E5%BA%9C%E4%B8%8A/p/BP_269207https://www.watsons.com.hk/%E6%96%B0%E5%86%A0%E7%97%85%E6%AF%92%E6%B8%AC%E8%A9%A6%E9%AB%94%E9%A9%97%E5%A5%97%E8%A3%9D-%E5%95%86%E5%AE%B6%E7%9B%B4%E9%80%81-8-10%E5%80%8B%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E5%A4%A9%E5%85%A7%E9%80%81%E5%88%B0%E5%BA%9C%E4%B8%8A/p/BP_807824https://www.watsons.com.hk/sg-diagnostics-%E6%96%B0%E5%86%A0%E7%97%85%E6%AF%92%E5%BF%AB%E9%80%9F%E6%8A%97%E5%8E%9F%E6%AA%A2%E6%B8%AC%E5%A5%97%E8%A3%9D-%EF%BC%882%E4%BB%B6%E8%A3%9D%EF%BC%89-%E6%AF%8F%E4%BA%BA%E9%99%90%E8%B3%BC1%E4%BB%B6/p/BP_809474https://www.watsons.com.hk/labnovation%E6%96%B0%E5%86%A0%E7%97%85%E6%AF%92%E5%BF%AB%E9%80%9F%E6%8A%97%E5%8E%9F%E6%AA%A2%E6%B8%AC%E5%A5%97%E8%A3%9D-%E6%AF%8F%E4%BA%BA%E9%99%90%E8%B3%BC5%E4%BB%B6/p/BP_809475

萬寧

萬寧網上商店售有6款快速測試產品，其中Abbott雅培更有不同數量供選擇。但要留意現在部分產品暫時缺貨。

品牌雅培PANBIORoche羅氏診斷CO-CheckGenrui妥析INDICAIDArista
產品新冠肺炎抗原測試
新冠病毒抗原自行檢測套裝 (鼻腔)
新冠病毒快速檢測劑
新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒(膠體金法)
COVID-19 快速抗原檢測試劑盒
即驗即知新冠病毒測試棒

產地南韓南韓香港中國香港新加坡
份量1人份/4人份/10人份/20人份5人份1人份1人份1人份1人份
採集方式鼻拭子鼻拭子鼻拭子鼻拭子鼻拭子深喉痰採樣/口咽扁桃體拭子
價格1人份：$125
4人份：$449（$112.25/份）
10人份：$999（$99.9/份）
20人份：$1,749（$87.45/份）		$500（$100/份）$150$80$120$168
等待時間15分鐘15分鐘15分鐘15分鐘20分鐘15至20分鐘
購買連結https://www.mannings.com.hk/health/first-aid-medical-device/test-kit/c/fetestkit?q=%3Arelevance%3Abrand%3AABBOTT%2BWH&text=#https://www.mannings.com.hk/roche-sars-cov-2-antigen-self-test-nasal-5-tests/p/903625https://www.mannings.com.hk/co-check-covid-19-rapid-antigen-test-1-pack/p/809673https://www.mannings.com.hk/genrui-sars-cov-2-antigen-test-kit-1-test/p/216358https://www.mannings.com.hk/indicaid-covid-19-rapid-antigen-test/p/992008https://www.mannings.com.hk/arista-covid-19-antigen-rapid-test-1pc/p/459958