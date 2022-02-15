快速測試套裝懶人包 購買途徑/價錢/使用方法一覽
第五波疫情爆發，確診數字不斷飆升，各區檢測站都要大排長龍。如果擔心人群聚集增加染疫風險，又或想省時省力，不妨購買市面上推出的 快速檢測 套裝，能在短時間內得到結果。小編為大家整理了 快速測試 套裝懶人包，內含購買途徑、價錢和使用方法！
快速測試是什麼？
快速抗原測試（簡稱：快速測試）透過直接採集鼻腔或鼻咽拭子樣本或深喉唾液樣本，檢驗出呼吸道樣本中SARS-CoV-2病毒的蛋白質(抗原)。但需要留意，快速抗原測試只可作參考用途，不能代替核酸測試。
如何選擇快速測試套裝？
現時市面上有多款產品，但世界衞生組織建議產品應具有以下兩個條件：
1.測試的靈敏度(sensitivity)最少有80%；
2.特異度(specificity)最少有97%
大家在購買產品前都要留意產品資訊及說明。
快速測試套裝使用方法
一般而言，市面上的快速測試套裝多以鼻咽拭子採樣，打開包裝後，會有測試溶液、測試棒及採樣棒。
第一步：將採樣棒放進鼻孔約2.5厘米深處，緊貼鼻子內壁緩慢轉動至少5圈。
第二步：打開測試溶液。
第三步：稍微傾斜瓶身，讓採樣棒浸進測試溶液中，轉動約20次。
第四步：蓋上測試溶液瓶蓋，並利用管口擠出2-3滴樣本溶液到測試棒上的加樣孔內﹙標示S的位置﹚。
第五步：等待10至20分鐘（根據不同產品，等候時間或有不同）。
第六步：留意測試棒，若C及T位置同時出現紅線代表陽性，應立即求醫。若只有C位置出現紅線，則為陰性。
4大購買平台 最平$67.6即有
現時市面上有多款快速測試套裝，大家可以透過不同零售商或者網購平台購買。小編為大家整理了以下幾個購買途徑：
Home+
Home Plus有5款快速測試套裝出售，價格由$95至$552不等，全部獲得國際標準認證。現時網站更有購物滿$300免運費的優惠。
|200品牌
|便利妥
|雅培PANBIO
|妥析INDICAID
|BIOSYNEX
|Green Spring
|產品
|新型冠狀病毒SARS-CoV-2 (COVID-19) 抗原檢測試劑盒
|新冠肺炎抗原測試
|COVID-19 快速抗原檢測試劑盒
|COVID-19 新型冠狀病毒抗體快速測試
|新冠病毒SARS-CoV-2 COVID19快速抗原檢測劑盒
|產地
|中國
|南韓
|香港
|法國
|中國
|份量
|4人份
|1人份
|1人份
|1人份
|1人份
|採集方式
|鼻拭子
|鼻拭子
|鼻拭子
|採血針採血
|鼻拭子
|價格
|$552（$138/份）
|$95
|$150
|$190
|$130
|等待時間
|15分鐘
|15分鐘
|20分鐘
|10分鐘
|15至20分鐘
|購買連結
|https://www.home-plus.hk/tc_hk/hhc90001/p/
|https://www.home-plus.hk/tc_hk/hss12956/p/
|https://www.home-plus.hk/tc_hk/haamq10139/p/
|https://www.home-plus.hk/tc_hk/haali10001/p/
|https://www.home-plus.hk/tc_hk/haamq10231/p/
莎莎
莎莎網上商店售有4款快速測試套裝，價格由$108至$1,750不等，全部獲得國際標準認證。現時網站亦有購物滿$300免運費的優惠。
|品牌
|BGI X YHLO
|Longsee
|Hecin
|Lifecosm
|產品
|新冠快速抗原檢測試劑
|新冠快速抗原檢測試劑
|新冠抗原快速檢測套裝 優化版
|新冠快速抗原檢測試劑
|產地
|中國
|中國
|中國
|中國
|份量
|5人份
|25人份
|1人份
|25人份
|採集方式
|鼻拭子
|鼻拭子/口咽拭子
|鼻拭子/口咽拭子
|鼻拭子
|價格
|$338（$67.6/份）
|$1,750（$70/份）
|$108
|$1,750（$70/份）
|等待時間
|15至20分鐘
|15至20分鐘
|15分鐘
|15分鐘
|購買連結
|https://www.sasa.com.hk/SalePage/Index/266597
|https://www.sasa.com.hk/SalePage/Index/266948
|https://www.sasa.com.hk/SalePage/Index/266942
|https://www.sasa.com.hk/SalePage/Index/266798
屈臣氏
屈臣氏網上商店現時有5款快速測試產品，有不同類型的測試方法，其中更有MIRROR成員IAN（陳卓賢）代言的Circle HealthPod產品，採用分子檢測的方式，較一般的抗原測試更加準確。
萬寧
萬寧網上商店售有6款快速測試產品，其中Abbott雅培更有不同數量供選擇。但要留意現在部分產品暫時缺貨。
|品牌
|雅培PANBIO
|Roche羅氏診斷
|CO-Check
|Genrui
|妥析INDICAID
|Arista
|產品
|新冠肺炎抗原測試
|新冠病毒抗原自行檢測套裝 (鼻腔)
|新冠病毒快速檢測劑
|新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒(膠體金法)
|COVID-19 快速抗原檢測試劑盒
|即驗即知新冠病毒測試棒
|產地
|南韓
|南韓
|香港
|中國
|香港
|新加坡
|份量
|1人份/4人份/10人份/20人份
|5人份
|1人份
|1人份
|1人份
|1人份
|採集方式
|鼻拭子
|鼻拭子
|鼻拭子
|鼻拭子
|鼻拭子
|深喉痰採樣/口咽扁桃體拭子
|價格
|1人份：$125
4人份：$449（$112.25/份）
10人份：$999（$99.9/份）
20人份：$1,749（$87.45/份）
|$500（$100/份）
|$150
|$80
|$120
|$168
|等待時間
|15分鐘
|15分鐘
|15分鐘
|15分鐘
|20分鐘
|15至20分鐘
|購買連結
|https://www.mannings.com.hk/health/first-aid-medical-device/test-kit/c/fetestkit?q=%3Arelevance%3Abrand%3AABBOTT%2BWH&text=#
|https://www.mannings.com.hk/roche-sars-cov-2-antigen-self-test-nasal-5-tests/p/903625
|https://www.mannings.com.hk/co-check-covid-19-rapid-antigen-test-1-pack/p/809673
|https://www.mannings.com.hk/genrui-sars-cov-2-antigen-test-kit-1-test/p/216358
|https://www.mannings.com.hk/indicaid-covid-19-rapid-antigen-test/p/992008
|https://www.mannings.com.hk/arista-covid-19-antigen-rapid-test-1pc/p/459958