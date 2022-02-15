快速測試套裝懶人包 購買途徑/價錢/使用方法一覽

第五波疫情爆發，確診數字不斷飆升，各區檢測站都要大排長龍。如果擔心人群聚集增加染疫風險，又或想省時省力，不妨購買市面上推出的 快速檢測 套裝，能在短時間內得到結果。小編為大家整理了 快速測試 套裝懶人包，內含購買途徑、價錢和使用方法！

快速測試是什麼？

快速抗原測試（簡稱：快速測試）透過直接採集鼻腔或鼻咽拭子樣本或深喉唾液樣本，檢驗出呼吸道樣本中SARS-CoV-2病毒的蛋白質(抗原)。但需要留意，快速抗原測試只可作參考用途，不能代替核酸測試。

如何選擇快速測試套裝？

現時市面上有多款產品，但世界衞生組織建議產品應具有以下兩個條件：

1.測試的靈敏度(sensitivity)最少有80%；

2.特異度(specificity)最少有97%

大家在購買產品前都要留意產品資訊及說明。

快速測試套裝使用方法

一般而言，市面上的快速測試套裝多以鼻咽拭子採樣，打開包裝後，會有測試溶液、測試棒及採樣棒。

第一步：將採樣棒放進鼻孔約2.5厘米深處，緊貼鼻子內壁緩慢轉動至少5圈。

第二步：打開測試溶液。

第三步：稍微傾斜瓶身，讓採樣棒浸進測試溶液中，轉動約20次。

第四步：蓋上測試溶液瓶蓋，並利用管口擠出2-3滴樣本溶液到測試棒上的加樣孔內﹙標示S的位置﹚。

第五步：等待10至20分鐘（根據不同產品，等候時間或有不同）。

第六步：留意測試棒，若C及T位置同時出現紅線代表陽性，應立即求醫。若只有C位置出現紅線，則為陰性。

4大購買平台 最平$67.6即有

現時市面上有多款快速測試套裝，大家可以透過不同零售商或者網購平台購買。小編為大家整理了以下幾個購買途徑：

Home+

Home Plus有5款快速測試套裝出售，價格由$95至$552不等，全部獲得國際標準認證。現時網站更有購物滿$300免運費的優惠。

200品牌 便利妥 雅培PANBIO 妥析INDICAID BIOSYNEX Green Spring 產品 新型冠狀病毒SARS-CoV-2 (COVID-19) 抗原檢測試劑盒

新冠肺炎抗原測試

COVID-19 快速抗原檢測試劑盒

COVID-19 新型冠狀病毒抗體快速測試

新冠病毒SARS-CoV-2 COVID19快速抗原檢測劑盒

產地 中國 南韓 香港 法國 中國 份量 4人份 1人份 1人份 1人份 1人份 採集方式 鼻拭子 鼻拭子 鼻拭子 採血針採血 鼻拭子 價格 $552（$138/份） $95 $150 $190 $130 等待時間 15分鐘 15分鐘 20分鐘 10分鐘 15至20分鐘 購買連結 https://www.home-plus.hk/tc_hk/hhc90001/p/ https://www.home-plus.hk/tc_hk/hss12956/p/ https://www.home-plus.hk/tc_hk/haamq10139/p/ https://www.home-plus.hk/tc_hk/haali10001/p/ https://www.home-plus.hk/tc_hk/haamq10231/p/

莎莎

莎莎網上商店售有4款快速測試套裝，價格由$108至$1,750不等，全部獲得國際標準認證。現時網站亦有購物滿$300免運費的優惠。

品牌 BGI X YHLO Longsee Hecin Lifecosm 產品 新冠快速抗原檢測試劑

新冠快速抗原檢測試劑

新冠抗原快速檢測套裝 優化版

新冠快速抗原檢測試劑

產地 中國 中國 中國 中國 份量 5人份 25人份 1人份 25人份 採集方式 鼻拭子 鼻拭子/口咽拭子 鼻拭子/口咽拭子 鼻拭子 價格 $338（$67.6/份） $1,750（$70/份） $108 $1,750（$70/份） 等待時間 15至20分鐘 15至20分鐘 15分鐘 15分鐘 購買連結 https://www.sasa.com.hk/SalePage/Index/266597 https://www.sasa.com.hk/SalePage/Index/266948 https://www.sasa.com.hk/SalePage/Index/266942 https://www.sasa.com.hk/SalePage/Index/266798

屈臣氏

屈臣氏網上商店現時有5款快速測試產品，有不同類型的測試方法，其中更有MIRROR成員IAN（陳卓賢）代言的Circle HealthPod產品，採用分子檢測的方式，較一般的抗原測試更加準確。

Circle HealthPod由MIRROR成員IAN（陳卓賢）代言。

品牌 Circle HealthPodARISTA Circle HealthPod Circle HealthPod SG DIAGNOSTICS LABNOVATION 產品 新冠狀病毒抗原快速測試棒

新冠病毒測試入門套裝

新冠病毒測試體驗套裝

新冠病毒快速抗原檢測套裝

新冠病毒快速抗原檢測套裝

產地 新加坡 香港 香港 新加坡 中國 份量 1人份 5人份 1人份 2人份 1人份 採集方式 深喉痰採樣/口咽扁桃體拭子 鼻拭子/口咽拭子 鼻拭子/口咽拭子 鼻拭子/口咽拭子 鼻拭子 價格 $168 $2,190（$438/份） $990 $240（$120/份） $120 等待時間 15至20分鐘 20分鐘 20分鐘 10分鐘 10至15分鐘 購買連結 https://www.watsons.com.hk/%E6%96%B0%E5%86%A0%E7%8B%80%E7%97%85%E6%AF%92%E6%8A%97%E5%8E%9F%E5%BF%AB%E9%80%9F%E6%B8%AC%E8%A9%A6%E6%A3%92-%E6%AF%8F%E4%BA%BA%E9%99%90%E8%B3%BC5%E4%BB%B6/p/BP_805417 https://www.watsons.com.hk/%E6%96%B0%E5%86%A0%E7%97%85%E6%AF%92%E6%B8%AC%E8%A9%A6%E5%85%A5%E9%96%80%E5%A5%97%E8%A3%9D-%E5%95%86%E5%AE%B6%E7%9B%B4%E9%80%81-8-10%E5%80%8B%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E5%A4%A9%E5%85%A7%E9%80%81%E5%88%B0%E5%BA%9C%E4%B8%8A/p/BP_269207 https://www.watsons.com.hk/%E6%96%B0%E5%86%A0%E7%97%85%E6%AF%92%E6%B8%AC%E8%A9%A6%E9%AB%94%E9%A9%97%E5%A5%97%E8%A3%9D-%E5%95%86%E5%AE%B6%E7%9B%B4%E9%80%81-8-10%E5%80%8B%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E5%A4%A9%E5%85%A7%E9%80%81%E5%88%B0%E5%BA%9C%E4%B8%8A/p/BP_807824 https://www.watsons.com.hk/sg-diagnostics-%E6%96%B0%E5%86%A0%E7%97%85%E6%AF%92%E5%BF%AB%E9%80%9F%E6%8A%97%E5%8E%9F%E6%AA%A2%E6%B8%AC%E5%A5%97%E8%A3%9D-%EF%BC%882%E4%BB%B6%E8%A3%9D%EF%BC%89-%E6%AF%8F%E4%BA%BA%E9%99%90%E8%B3%BC1%E4%BB%B6/p/BP_809474 https://www.watsons.com.hk/labnovation%E6%96%B0%E5%86%A0%E7%97%85%E6%AF%92%E5%BF%AB%E9%80%9F%E6%8A%97%E5%8E%9F%E6%AA%A2%E6%B8%AC%E5%A5%97%E8%A3%9D-%E6%AF%8F%E4%BA%BA%E9%99%90%E8%B3%BC5%E4%BB%B6/p/BP_809475

萬寧

萬寧網上商店售有6款快速測試產品，其中Abbott雅培更有不同數量供選擇。但要留意現在部分產品暫時缺貨。