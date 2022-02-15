Peg姑自小聽說母親生BB就像經過「鬼門關」。現代醫學較從前先進，大多數生育都能母子（女）平安，相信未必有很多媽媽有命懸一線的感覺，但其實「產後出血」一直都偶爾在醫院內發生，隨時奪取媽媽性命，只是因為及時作出了處理，才不致釀成悲劇。

「產後出血」顧名思義即是生產後才發生的大量流血，無論順產還是剖腹產都會出現，通常在BB出世後24小時內，甚至剛出世後立即發生；原因大致分四類：（一）子宮收縮不良(tone)。當大家都以為宮縮只在生BB前發生，以幫助子宮頸擴張及推進BB，其實生育後更須有宮縮去令子宮收緊，減少出血。但有時由於產程過長，子宮過於疲累，產後不懂反應、又或產程太短，生產後的子宮未來得切反應，忘記了收縮，甚至催生葯物用得不當、本身有大子宮肌瘤等，都容易令子宮被干擾，不能做好本份去收縮，子宮血管也難以收縮，造成大量出血，這也是全世界約七成婦女，特別是發展中國家生育後死亡的最主要原因。

造成「產後出血」還有以下三個原因：（二）創傷(trauma)。子宮內壁、子宮頸或下身會陰位置都有機會因為生產而出現傷口，若果傷口大、未即時察覺和處理、傷及多條血管等，都會令出血較多。（三）組織(tissue)。若有胎盤殘餘組織黏着子宮，也會阻擬子宮收縮。（四）凝血(thrombin)。若果媽媽血小板過低，又或其他凝血功能出現障礙，同樣令血液難以凝固，造成產後出血現象。

記得有一年的農曆新年，一位孕媽媽作產入院，由於上一胎一切順利，於是爸媽都相信這次更加「easy job」，兩人都顯得輕鬆；由於輪班關係，為她辦完入院程序後我便把她交予我同事處理。怎料當我再上班時，看到生產後的她，躺在牀上，臉如白紙，原來生產後子宮突然收縮不好，出現極大量出血，幸好情況已穩定，我只需繼續為她輸入不同類型的血製品、送她往ICU，以及一些善後工作。BB出生後呼吸也不太理想，需送往新生嬰兒加護病房，只見爸爸忙於為BB做轉房登記工作，進進出出，想分身陪伴太太和BB，雙眼通紅，像被剛才發生的事嚇傻了一樣。

媽媽和BB留院約十天，記得當日正值情人節，兩人康復理想，終於可以出院了！媽媽臉色紅潤得多，可以走動，而BB也呼吸順暢，精靈可愛，我心裏也覺得欣喜！爸爸走來輕輕攬了我一下說：「原來生仔可以咁危險！」衷心道謝完後，一家三口便滿足地離開了，回家與大兒子團聚。

因疫情緣故，今年情人節和年宵，或許沒有很多地方可以去慶祝浪漫一番，但只要愛的人還在身旁，一家齊整，便是最好的情人節禮物！祝大家情人節和年宵都快樂，美滿幸福！