阮民安 涉煽動意圖行為、洗黑錢罪被捕

警方今日拘捕兩名男子，其中報稱歌手的41歲男子涉嫌違反《刑事罪行條例》作出具煽動意圖行為及洗黑錢罪，另外一名20歲無業男子亦涉嫌洗黑錢罪被捕，保安局長引用港區國安法實施細則，凍結14萬元，消息指，涉事41歲男子為前組合E-kids成員阮民安（Tommy）。

警方國家安全處高級警司李桂華下午交代案情，指41歲男子去年曾於網上數次發表煽動憎恨政府、引起居民對政府司法不滿等言論。李桂華又指去年11月，該男子曾於網上直播演唱會，演唱有「光復香港時代革命」歌詞的歌曲，對裁決不滿意時咒罵法官、對殉職或受傷警員嘲笑及幸災樂禍。另外被捕男子則涉嫌於第5波疫情下，抹黑及呼籲杯葛政府的防疫措施，威嚇市民不要接種疫苗等。

洗黑錢罪方面，李桂華指該名41歲男子早前在網上聲稱幫助暴動罪被告，利用20歲男子戶口，收取涉及100萬捐款，其後揶用15萬作私人用途，包括吃喝玩樂，以及用27萬作賭注之用，據知兩人為親屬關係。

41歲的Tommy和妻子育有兩名兒子，去年6月19日凌晨，警方在尖沙咀一間無牌酒吧拘捕9男女，當中包括Tommy，他事後指自己因違反第599G章《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》遭發告票，但他聲稱只在上址做直播工作，未有消費。

消息指阮民安涉煽動意圖行為、洗黑錢罪被捕。