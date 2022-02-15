台灣 Starbucks櫻花杯2022 浪漫粉加醉金配色 本月16日開售

每年2至4月都是賞櫻季節，而各地Starbucks亦會推出以櫻花為主題的一系列商品。今年台灣 Starbucks櫻花杯2022 就以粉紫色、淺粉色、粉藍色，再配以閃爍金色為主題，淡雅之中帶點高貴，非常浪漫。今次系列有超過50款櫻花隨行杯、水壺、玻璃杯、馬克杯，還有咖啡機、手沖壺等，讓大家可以在疫情下都能安守家中品嚐一杯優質咖啡。春季新品將於明天（2月16日）全市及網店有售，港人想入手的話便要花點時間找代購了。

今年台灣Starbucks櫻花杯加入金色元素，勾勒出櫻花線條。

TOFFY櫻嫣粉咖啡機（新台幣$2,180、約港幣$610）

TOFFY櫻嫣粉電水壺（新台幣$2,180、約港幣$610）

櫻花粉KETTLE手沖壺（新台幣$1,200、約港幣$336）

金櫻綻放濾杯組（新台幣$1,380、約港幣$387）

櫻花美玻璃水瓶組739ml（新台幣$1,080、約港幣$302）

網店限定漫天櫻花隨行杯473ml（新台幣$600、約港幣$168）

網店限定櫻美如絲TOGO冷水杯591ml（新台幣$550、約港幣$154）

網店限定紫櫻造型杯盤組294ml（新台幣$850、約港幣$234） 網店限粉櫻造型杯盤組237ml（新台幣$850、約港幣$234）

網台限定櫻花造型盤組（新台幣$550、約港幣$154）

網店限定金櫻錦簇不鏽鋼水壺473ml（新台幣$1,200、約港幣$300） 網店限定櫻花豐盈冷水壺710ml（新台幣$550、約港幣$154） 櫻瓣紛揚不鏽鋼水壺16OZ（新台幣$1,200、約港幣$300）

金櫻綻放玻璃杯8OZ（新台幣$650、約港幣$182） 花姿綻放玻璃杯400ml（新台幣$650、約港幣$182） 日出粉櫻馬克杯12OZ（新台幣$620、約港幣$174）

櫻花融融馬克杯14OZ（新台幣$620、約港幣$174） 迷霧櫻花馬克杯14OZ（新台幣$580、約港幣$162） 櫻花把手馬克杯3OZ（新台幣$420、約港幣$117） 櫻花慢舞馬克杯12OZ（新台幣$620、約港幣$174）

春櫻色溫變Kermit隨行杯16OZ（新台幣$160、約港幣$40） 春櫻色冷變TOGO冷水杯24OZ（新台幣$180、約港幣$50）