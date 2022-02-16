AK、Alton新歌MV工作人員確診 同場歌手傳中招 《聲夢》潘靜文初步陽性
疫情失控，確診數字屢創新高。MIRROR成員AK（江𤒹生）今日在IG Story貼出戴口罩的Emoji，令不少生粉擔心，之後他解釋是眼不舒服要覆診。AK新歌和隊友Alton（王智德）合作，兩人在2月11日為新歌拍攝MV，不過今日傳出拍攝MV的兩名工作人員確診。MV拍攝當日有超過100人在場，甚至傳出已經有數名歌手染疫。據知除了AK外，還有多名歌手參與拍攝，包括MIRROR的Lokman、Frankie、陳穎欣（Yanny）、陳健安、洪嘉豪、ONE PROMISE、Nowhere Boys等，MIRROR經理人花姐向傳媒表示：「得悉有工作人員確診，已經即時自行做快速檢測呈陰性，為確保大家安全，同時已安排去進行檢測，MIRROR、 ERROR成員呢兩日都安排檢測。」
無綫《聲夢傳奇》學員潘靜文（Sherman）今日參與《勁歌金曲》錄影前進行病毒快速測試，結果初步陽性，之後Sherman在家人陪同下前往醫院作進一步檢測。曾經和Sherman接觸的《勁歌金曲》台前幕後，快速測試全部呈陰性。無綫證實消息：「事件對公司運作未有構成影響，會繼續與衞生防護中心作出緊密聯繫，全面配合中心的防疫指引及安排。」近日Sherman和其他《聲夢》學員姚焯菲（Chantel）、張馳豪 （Aska）都有合作，據知無綫為免病毒蔓延。正安排與她有緊密接的同事作快速檢測。