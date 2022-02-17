AK MV群組擴大 C AllStar 陳健安確診：頭好赤痛無胃口￼

第五波疫情嚴重，昨日傳出AK（江𤒹生）和隊友Alton（王智德）在2月11日為新歌拍攝MV，其後有兩名MV工作人員確診。MV拍攝當日有多名歌手參與拍攝，包括MIRROR嘅Lokman、Frankie、陳穎欣（Yanny）、C AllStar成員陳健安（On仔）、洪嘉豪、ONE PROMISE、Nowhere Boys等，今日On仔宣布確診，而樂隊ONE PROMISE成員Anton和天衡亦宣布初步確診，恐成娛樂圈「MV群組」。

陳健安（On仔）今天在IG寫道：「原本仲有三日先做完social media detox，為咗避免大家擔心，提早出關，報個平安，證實確診。分享一下症狀先後出現次序：Day1:喉嚨痕。Day2:味覺無咁敏感，乾咳，頸痛。Day3:瞓覺少少發冷，少少發熱出汗，頭好赤痛，無胃口。今日: 喉嚨痛，乾咳。」

On仔分享如何令自己舒服一些：「食panadol 同不停按摩攢竹穴就無咁頭痛，一攰就瞓，期間不停做深呼吸做meditation，食維他命食粥臨瞓浸腳做肌筋膜放鬆做瑜伽放鬆，好返一半。多謝朋友們同大家關心，正居家隔離，唔使擔心，今次真閉關。」

On仔又感謝醫護朋友：「各位醫護朋友我都唔知講咩好，知你哋爆晒廠，好大壓力，辛苦晒，各位加油，互相幫助，溫柔啲。好好與病毒共存。好返晒再報平安，繼續瞓。」祝早日康復！

昨日傳出AK（江𤒹生）和隊友Alton（王智德）在2月11日為新歌拍攝MV，其後有兩名MV工作人員確診。

C AllStar成員陳健安今天在IG宣布確診新冠肺炎。

On仔寫道：「Day1:喉嚨痕。Day2:味覺無咁敏感，乾咳，頸痛。Day3:瞓覺少少發冷，少少發熱出汗，頭好赤痛，無胃口。」

On仔分享如何令自己舒服一些：「期間不停做深呼吸做meditation，食維他命食粥臨瞓浸腳做肌筋膜放鬆做瑜伽放鬆，好返一半。」

陳健安是男子組合C AllStar成員。