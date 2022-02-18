ERROR 首次出情歌《愛情值日生》 404錯粉：好好聽，希望推到年尾拎獎

ERROR 相隔7個月，終於有新歌了，還要是首次出情歌！肥仔（梁業）、阿Dee（何啟華）、193（郭嘉駿）和保錡（吳保錡），今日推出新歌《愛情值日生》，雖然MV今晚才有得看，但ERROR官方IG貼出預告片留言：「無獎競猜ERROR情人s大賽，究竟今次我哋請咗邊幾個飾演佢哋四個嘅情人s呢？ #ERROR首次出情歌 #開唔開心驚唔驚喜？」

ERROR官方IG貼出預告片，MV很有80年代feel。

193的衣着都很有80年代feel！

ERROR官方IG留言：「無獎競猜ERROR情人s大賽，究竟今次我哋請咗邊幾個飾演佢哋四個嘅情人s呢？」

到底保錡的MV情人是誰？

MV很有80年代feel，為新歌填詞的Wyman（黃偉文）就在IG解釋：「Error 終於搵我寫，咁我點樣寫先至最似佢哋呢，我自己都好期待！其實主題大橋係佢哋四個俾我嘅（我覺得係一個好勁好大膽嘅idea，大家聽歌時可以留意吓），80年代 mood 呢，係作曲兼監製 @hobing_goomusic 定嘅，我只係試吓寫返80‘s 啲配合返，工作好輕『擎』。至少『愛情值日生』呢啲名，『浸除』都唔似而家啲歌啦呱。」保錡在IG Story多謝Wyman：「多謝你，人生中能唱一首你填詞的作品，是我其中一個夢想！」Wyman就回覆說：「咁客氣㗎！圓咗夢之後，唔好咁快停呀喂！我好Ready再玩㗎喂！」

為新歌填詞的Wyman（黃偉文）就在IG寫道：「Error 終於搵我寫，咁我點樣寫先至最似佢哋呢，我自己都好期待！」

保錡在IG Story多謝Wyman：「多謝你，人生中能唱一首你填詞的作品，是我其中一個夢想！」Wyman就回覆說：「咁客氣㗎！圓咗夢之後，唔好咁快停呀喂！我好Ready再玩㗎喂！」

ERROR出新歌，經理人花姐（黃慧君）亦有幫忙宣傳新歌：「Sweet sweet 嘅歌曲由佢地演繹，別具風味，仲有一隻勁正MV。」新歌今日下午1點已經在各大音樂平台上架，404（ERROR粉絲名稱）聽完大讚：「好冧！」、「So sweet！」、「已經聽咗幾次，真係好好聽，四個唱得好好！」、「四個唱歌真係進步咗好多好多。」「Error 世一！」、「好好聽，希望推到年尾拎獎！」

404聽完大讚：「已經聽咗幾次，真係好好聽，四個唱得好好！」