上腹痛是胃病 還是膽石絞痛？

上腹部偶爾疼痛，相信大部分人都經歷過，而且可能即時覺得自己是「胃痛」。然而，真的只會是胃痛嗎？

外科專科醫生王喬峯表示，「上腹部」一般指橫膈膜以下、肚臍以上的腹部位置。「當中的器官有很多，例如我們熟悉的胃部、十二指腸，另外部分大腸例如橫結腸以及小腸前端，都可在上腹部找到。左上腹有一個儲存後備血液的器官 —— 脾臟。至於肝臟和膽囊則位於右上腹。而胰臟是在胃部後面更深入的位置，另一個更深入的器官就是腹主動脈。」

都市人生活緊張，大家食無定時，加上不少人都有煙酒等壞習慣，令到上腹部疼痛很快已經令人聯想起胃病，甚至乎消化道潰瘍。一些長期病患者，如心臟病或關節痛病友，需要長期使用阿士匹靈、抗凝血藥或消炎止痛藥，都會間接增加胃腸道潰瘍出血的風險。所以當有上腹痛，有時會直覺認為是胃部的問題。

但王醫生提醒，「其實上腹疼痛不應該和胃病隨便畫上等號。例如，膽石絞痛同樣可以出現胃脹、嘔氣、嘔心等常見症狀。所以細心詢問病史、仔細的體格檢查，在診斷的過程中都是不可或缺的。膽石的絞痛一般偏向右上腹，有時呈現刀割樣劇痛，疼痛可持續甚至超過十多分鐘。用餐後或吃完肥膩油炸食物，疼痛會更加劇烈。」

上腹疼痛不應該和胃病隨便畫上等號。例如，膽石絞痛同樣可以出現胃脹、嘔氣、嘔心等常見症狀。

另外，由於神經線的交叉支配，膽石引發的上腹痛有機會向右肩背放射。如果不及時求診治療，有超過20%的膽石絞痛患者有機會出現急性膽囊炎、膽管炎甚至胰臟炎等嚴重併發症，隨時危及性命。

而急性膽囊發炎竟然也有「好發季節」。「以我們的近鄰台灣為例，他們分析了十二年超過190,000名膽囊切除病人的數據，發現夏天出現急性膽囊發炎的比率遠超冬天。而2021一份日本大阪醫科藥科大學發表的文章，分析了其附屬醫院接近十年的數據，同樣顯示急性膽囊炎、膽管炎、闌尾炎都較常見於夏秋季節，原因可能是夏天更有利細菌生長。另外，飲水不足、脱水也可能促進膽石生成。」王醫生表示。

除了上述腸胃潰瘍以及膽石發作兩個常見的上腹痛成因外，醫生亦會留意患者是否出現無胃口、反覆嘔吐、黃疸、持續消瘦、摸到腹部腫塊等危險警號。這些信號都提示患上惡性腫瘤的可能性，例如胃癌、肝癌、胰臟癌等等。病人可考慮及早約見外科醫生，一站式安排適當檢查，明確病因，進行分期，並評估手術治療的可行性。