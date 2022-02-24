無時無刻都在說謊？你是否病態說謊者？　 　

相信誰都有「講大話」的經驗，所謂「美麗的謊言」，有些人的謊言，既不美麗，也未必有太大惡意，而是一種病態。先來看看一般說謊和病態說謊的最大分別：

普通說謊者 —— 其實大家都有說謊的潛能，視乎你想不想說謊而已。大多數人都只是偶爾才會說謊，或者偶爾選擇性地陳述事實，這是正常現象，也可解釋為我們自身的一種防衛機制，我們以此來迴避事實帶來的後果。有時候，說謊甚至會是一件正面的事情，比如你為情緒低落的朋友打打氣，會說些未必太現實的鼓勵說話；又比如你不想傷害別人感情的時候，也可能會說個小謊。

病態說謊者 —— 通常會長期說著各種浮誇的謊言，這些謊言可能令其他人根本無法相信。他們說謊是習慣性的，通常是為了博得關注和同情而說謊，個別謊言大多沒有任何實質目的，奇奇怪怪，由於不會有人相信所以也很少會害人，但要注意，病態說謊者本身卻可能會因這種病態而有長遠影響。

相信誰都試過「講大話」，所謂「美麗的謊言」，有些人的謊言，既不美麗，也未必有太大惡意，而是一種病態。

因為，病態說謊者說謊有很多複雜原因，例如為了「死要面」維護自尊，想騙取別人同情，為自己的犯錯找理由，又或只是單純地活在幻想裡。甚至有些人可能只是想通過說謊來令自己的生活不那麼無聊，或想說些謊言來製造事端。總之，病態說謊者自己永遠是謊言故事的中心，在謊言中，他們自己不會是壞人，也極少會犯錯。可想而知，當這種病態日漸沉溺，病態說謊者就會愈是脫離現實，難以自拔，當然會對他們自身帶來影響了。