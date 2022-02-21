多生痱滋會變口腔癌？胸圍太緊又易有乳癌？

口腔癌的發生與口腔長期受到刺激，而產生細胞變異有密切的關係，例如台灣人傳統喜歡嚼食檳榔，也是一個口腔癌的主要成因。其他如：吸煙、喝酒，也是現時所知的口腔癌成因。而生痱滋有時可能是因為感染過濾性病毒，或口腔不清潔而導致黏膜發炎，但這些情況和口腔癌並沒有具體關係。

至於為何有以上的謬誤說法，可能是因為口腔癌最早出現的病徵，有時是口腔潰瘍，近似生痱滋，而令人誤會生痱滋同口腔癌有關。但若不是生痱滋，那麼一開始已經是口腔癌的病徵。

所以，生痱滋最需要注意的可能是簡單的消炎，和日後口腔清潔的問題，而無需過度擔心會變成口腔癌。但當然，如果生痱滋持續不退，甚至變得有點異常，就應該趕快去睇醫生檢查一下。

還有另一個常見謬誤：胸圍太緊易有乳癌？

其實，並沒有證據顯示，長期戴大小不適合的胸圍會增加乳癌風險，這只是數年前開始在網上流傳的謬誤。

不過，我還是建議女士們應該佩戴大小適合的胸圍。除此之外，亦應該定時定候做乳房檢查，包括成年後可開始每個月自我檢查，以及由45-50歲起每一、兩年做一次乳房造影或超聲波檢查，希望萬一有乳房腫瘤，便可以及早發現。因為乳癌若能在早期發現，透過手術和藥物治療，現在的痊愈率是很高的。

亦有不少人曾經問我：去按摩「通淋巴」會否增加患乳癌風險？

基本上，淋巴是人體一些正常的通道，作用是將皮下組織多餘的水份引流，回到人體的循環系統。透過按摩是否有能力通淋巴，就不得而知，但相信這樣做並不會增加乳癌的風險。反而應小心，不適當的按摩有機會引起肌肉拉傷、細菌感染等等。