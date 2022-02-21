10款防疫小家電 全方位消毒殺菌

疫情幾何級上升，個人防疫護理更見重要。坊間有不少家居除塵清潔的防疫產品，但有多少是有效防菌防病毒？今次為大家找到小巧又具效能的家電，既不佔位又具效能，住小蝸居的朋友尤其合用！

1. RAYCOP RGO-300 UV 無線除蟎機

韓國製造的Raycop GO 這一部無線手提吸塵機，便攜之餘，亦非常小巧。產品具紫外線消毒、高效吸力及雙重濾網，3分鐘清除99.9%以上的塵蟎，淨化PM2.5等有害健康的物質。因為無線操作，大家可以按物件或位置，自行組裝所需的模式來清潔。無論是吸塵蟎，還是用紫外線消毒衣服亦同樣方便，而且重量只有0.89kg，女生也能用得輕鬆方便。

售賣點：百老匯電器

RAYCOP RGO-300 UV 無線除蟎機 $2,480 消毒吸塵，只需自行組裝所需的模式來清潔便可。

2. 德國寶臭氧蔬果消毒機

很多時在街市、超市買的蔬果，除了有大量農藥外，很多媽媽亦非常擔心會有細菌，這款臭氧蔬果消毒機能高效去除蔬果表面農藥及化學物質，能為蔬果除蟲及殺菌。另外亦可放在洗碗盤內，為碗碟筷子等餐具或砧板等煮食用具殺菌消毒，無需使用洗潔劑，避免誤食病菌或化學物。消毒機每小時釋放400毫克臭氧不含任何化學物質，安全環保迷你機身，又可座檯或掛牆使用，而且易裝易拆，並有30分鐘定時設定，全自動運行輕觸式LED顯示屏，小巧得來又簡單易用，居家或辦公室茶水間亦方便使用。

臭氧蔬果消毒機OSS-400 $1,399

3. Puretta 智能馬桶UV殺菌器

大家都知，馬桶是全屋企最多細菌的地方，尤其是沖廁後，會多達100,000個細菌殘留，當中就包括變形桿菌、大腸桿菌、念球菌等。雖然很多人清潔洗手間的次數頻密，但如果有智能馬桶UV殺菌器，就可以有更強的保障！這款美國設計的智能馬桶UV殺菌器，️以強效紫外線6秒殺菌，殺菌力高達99.9%！而且用法簡單，只要貼在馬桶蓋內，智能感應，合上蓋即自動開啟20秒內滅菌程序，當你打開蓋，亦會隨即斷電。另外殺菌器以太陽能自我供電，用USB充電亦可，防水防潮，無臭味，無噪音。無化學藥品，亦不會產生THMs類消毒副產物。

售賣點：AIKO MALL

PURETTA 智能馬桶UV殺菌器 $329 合上蓋即自動開啟20秒內滅菌程序，當你打開蓋，亦會隨即斷電。

4. Laurastar- IGGI 手提消毒掛燙機

疫情嚴峻，很多人對防疫的意識都增加，尤其回家後，對清潔消毒更加注重。除了洗手消毒外，還會每日清潔衣服，但礙於家居細，未必每個家庭都可以放得下大部的智能衣櫃。但冬季的厚衣又不能經常洗，如果有一部手提消毒掛燙機，就可以解決此問題！IGGI手提消毒掛燙機 ，其衛生蒸氣可以消殺 99.9% 的織物和家居用品上的病毒、細菌和塵蟎，降低過敏的風險。另外掛燙機的蒸氣強，能快樂將衣服燙得貼貼服服。產品同時以瑞士的品質標準製作，並先後榮膺紅點設計大獎和2020年iF設計大獎！體積輕巧，並附安全鎖掣，還有免調温設計，方便易用。

售賣點：崇光百貨

Laurastar- IGGI 手提消毒掛燙機 $2,280

5. Morphy 家用刀具消毒砧板

很多朋友因疫情關係多了自己下廚，不過都擔心用過的刀具、砧板不夠清潔而滋生細菌，尤其每日用的砧板，如果沒有好好清潔，藏菌的數量有機會是馬桶蓋的兩百倍！而這款家用刀具消毒砧板，集UV消毒，能有效殺滅大腸杆菌、金黃色葡萄球菌及白色念珠菌達99.99%，並杜絕黴菌串味。另外分類刀板可避免交叉感染，而貼心小設計，除有刻度線設計方便你切出均勻食材外，亦有研磨區能讓你輕鬆磨成薑蒜等小香料。體積如A4文件盒大小，輕巧之餘可一併收納，無線儲電，可輕鬆一角，不會怕佔位。

售賣點：HKTVmall

Morphy 家用刀具消毒砧板 $ 369 有３款不同的刀，再配合不同的刀板，避免交叉感染。

有刻度設計，另有研磨薑蒜位置，以及環繞水槽設計，非常貼心。

6. 韓國 Blueidee 紫外光無線充電機

很多人機不離手，如果只是一日消毒一次，就未必夠清潔，這款具有紫外光殺菌功能又可以無線充電機，有別於之前坊間出的殺菌消毒的小盒，因為這款既有消毒功能可同時充電，省卻不少時間。只需要放入物件，便會自行開啟紫外光功能，5分鐘後自己關機，非常方便易用，放在辦公室或家中同樣適合！此款機更獲得韓國綜合認證標誌（KC）。

售賣點：Searching C

一次過充電消毒，省時方便。 韓國 Blueidee 紫外光無線充電機 $299 （須預訂）

7. 日本YOHOME無線全自動消毒乾濕兩用吸塵機

疫情嚴峻，很多媽媽都會加倍清潔，但如果每天都要打掃，實在是一件很累人的事。如果有一部同時可掃地、吸塵、拖地、護理地板的全能打掃機有多好！這部無線全自動消毒乾濕兩用吸塵機，能一次解決解決吸塵拖地，另外可乾濕兩用，乾用吸力亦夠強。清水箱噴水自動生成次氯酸電解液，清潔及消毒同步進行，環保得來更安全衛生。另外屏幕顯示，自動清潔滾輪刷可免手動拆洗，非常方便。刷毛蓋可拆卸，方便清洗，亦不怕毛髮纏繞。無線電量高達50分鐘，足夠全屋清潔。直立式設計亦易於收藏。

售賣點：AIKO MALL

日本YOHOME無線全自動消毒乾濕兩用吸塵機 $1,799（須預購）

8. 德國寶餐具牙刷消毒盒

有沒有想過每天用的牙刷，經常細菌滿佈，但又不知可以如何清潔？德國寶新出的餐具牙刷消毒盒，就利用UV-C紫外線殺滅99%牙刷上常見細菌，除了適合牙刷使用之外，餐具又同樣合適，體積小巧宜收藏，並以USB充電，方便你隨身攜帶，安全環保殺菌，無化學物、無異味，無按鈕設計，關蓋自動啟動5分鐘殺菌功能，如打開盒蓋，消毒盒即時停止運作，絕對簡單易用。

售賣點：德國寶

德國寶UV-C LED餐具牙刷消毒盒 $250 適合牙刷使用之外，餐具又同樣合適。 以UV-C紫外線高效殺菌，無聲、無異味，不會產生任何化學物。

9. 韓國LUVA Pureair Lamp 小型空氣清新機

空氣清新機

韓國製造的LUVA Pureair Lamp 空氣清新機

韓國製造的LUVA Pureair Lamp 空氣清新機，體積只有手掌大，專利認證技術有效抑制流感和冠狀病毒，另外亦可空氣淨化、以及去除異味。此款空氣清新機更有小夜燈及衣服除臭功能，又附磁鐵，而機身中間的掛帶設計可懸掛衣杆來消毒衣物，方便大家放於衣櫃或其他範圍細小的地方使用。最適合用於車箱、嬰兒手推車、衣櫃及寫字樓，USB充電，使用時間約為10小時，都算耐用。

售賣點：百老匯電器

韓國LUVA Pureair Lamp 空氣清新機 $998 手掌大小，方便放置車內及衣櫃。

10. Nano納米消毒噴霧儀

疫情幾何級上升，有時外出難免會在公共地方接觸到不同的物品，第一時間當然想即時消毒，但不是每項物品都適合用啫喱狀消毒液，這個時間，消毒噴霧就會較好。熱銷歐美的Mist Sprayer，無論手機、銀包、銀紙、手袋或者一些隨身物品，都可以用來納米消毒噴霧進行消毒。只需USB充電，體積小易收藏，用法亦非常方便，只需倒入消毒液、酒精、滴露等之後加水稀釋，按掣即時可自動噴霧進行消毒。

售賣點：創意家品店