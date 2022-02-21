Anson Lo ：下雨天更加要笑著過 MIRROR拍宣傳片鼓勵居家抗疫

早前電訊盈科主席李澤楷透露，已請旗下MIRROR 擔任抗疫大使拍攝宣傳片，鼓勵市民居家抗疫，19秒宣傳片昨晚已經上架，12子齊齊戴口罩，當中有5子發言，隊長Lokman （楊樂文）先說：「最近疫情嚴峻，大家一定要記住加強個人衛生，戴口罩，勤洗手。」之後副隊長AK（江𤒹生）說：「冇咩事就留喺屋企，唔好出街喇！」姜濤就特別關心老人家和小朋友：「身邊有老人家同小朋友，要特別多加照顧。」Edan（呂爵安）說：「我哋每個人都做好自己。」Anson Lo（盧瀚霆）多謝醫護人員：「亦都好想多謝醫護人員，對大家的付出。」最後12子一起說：「齊心抗疫。」

早前電訊盈科主席李澤楷透露，已請旗下MIRROR 擔任抗疫大使拍攝宣傳片，鼓勵市民居家抗疫，19秒宣傳片昨晚已經上架。

姜濤特別關心老人家和小朋友：「身邊有老人家同小朋友，要特別多加照顧。」

Anson Lo多謝醫護人員：「亦都好想多謝醫護人員，對大家的付出。」

第5波疫情失控，相信很多人都笑不出，一向暖男的Anson Lo便在IG上載露齒短片寫道：「跟我露齒笑一個可以嗎？ #下雨天更加要笑著過！」為大家打氣！教主又在IG Story留然關心神徒：「最近天氣好凍，大家記得着夠衫！」相當寵粉！神徒留言回應教主露齒短片：「你的牙齒很美唷！」、「有冇咁可愛！」、「當然可以！」最搞笑是，有不少神徒覺得教主露齒笑勁似他的愛犬Amber：「有啲似Amber笑！」、「我諗起amber！」

Anson Lo在IG上載露齒短片寫道：「跟我露齒笑一個可以嗎？ #下雨天更加要笑著過！」為大家打氣！

教主又在IG Story留言關心神徒：「最近天氣好凍，大家記得着夠衫！」