遙距診症平台懶人包 診症費用/時間/服務內容一覽

第五波疫情爆發，本地醫療系統面對沉重壓力，加上擔心去診所或者醫院排隊增加染疫風險。有見及此，本地出現多個 遙距診症 平台，讓大家足不出戶睇醫生，仲有專人送藥上門，真係方便又安全！小編為大家整理了6大 遙距診症 平台，包括收費、診症時間、服務內容、送藥服務等詳情。

什麼是遙距診症服務？

遙距診症是透過電腦及通訊技術向患者提供醫療服務，如健康評估或診症， 專業醫療人士可透過遙距診症評估、診斷和治療患者。

遙距診症服務的好處？

遙距診症有以下的好處：

減少交通時間

節省診所的輪候時間

隨時安排諮詢

更快獲取第二醫療意見

減少交叉感染的風險

哪種諮詢是最適合遙距診症？

一般而言，遙距診症適用於大部分常見疾病，包括感冒發燒、喉嚨痛、皮膚敏感等，亦適用於以下情況：

無須身體診查的非緊急護理

解釋測試、化驗和造影報告

諮詢服務和專科轉介

服用藥物的諮詢、調整和補充

治療計劃的諮詢

因應疫情變化，大部分平台亦提供2019新型冠狀病毒測試，該服務受政府認可，並會提供檢測報告，詳情需瀏覽有關網頁或下載應用程式。

6大遙距診症平台一覽

DrGo

香港電訊旗下的遙距醫療平台Dr Go與本地不少醫療機構合作，包括醫思健康、港怡醫院、寶血醫院（明愛）、卓健醫療等，提供醫生視像面診服務。病人只需要下載Dr Go應用程式，根據指示完成登記並繳交$100預約費，便可以選擇合適的醫生進行診症。診症後病人會透過DrGo安排的運送服務收取藥物、醫療證明及/或轉介信，藥物服用說明及診症記錄都可以在應用程式內查看，非常方便。

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DoctorNow

DoctorNow由香港的醫療專業人士聯合創立，應用程式內有30多位本地醫生，包括普通科、家庭專科、婦科、兒科、骨科、心臟科等。病人在下載應用程式後，需先選擇醫生及診症時間，再填寫個人資料和基本症狀，然後才可以開始視像診症。不過要留意診症收費由醫生私人定價，所以收費存在差異，平均收費為$110至$780。

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醫神

醫神相較其他平台，資訊性更強，內有各類健康資訊發放、疾病百科，病人也可以透過文字或語言功能與醫生進行實時溝通。應用程式還包括門診預約及視像諮詢功能，可以在數小時內以與醫生進行視像諮詢。現時下載應用程式，還能領取800個健康幣，相當於免費見一次醫生。

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聯合醫務

聯合醫療的視頻問診服務除了普通科外，還有兩位中醫視頻問診服務，病人可於網站預約問診時間，然後透過Microsoft Teams進行，如果在視頻問診期間醫生建議進行當面問診，病人可在視頻問診後24小時內與同一醫生進行當面問診，屆時將不收取額外診金。

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匯兒兒科醫務中心

匯兒是本地兒科專科治療中心，提供多項關於幼兒門診、治療服務。家長可以先致電中心預約時間，然後線上提交相關文件並付費，並確認問診時間和醫生姓名，問診會透過中心系統進行，問診後亦有專人送藥上門。

預約電話：2156 5850

預約WhatsApp：3001 5895

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浸大中醫

香港浸會大學（浸大）中醫藥診所推出中醫網上診症服務，服務暫時只適合非急診病人使用，病人只需要致電診所預約，在指定時間透過WhatsApp的視像通話功能，接受診症即可。診症後，亦有送藥到戶服務，包括顆粒劑、中草藥及代煎藥。

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