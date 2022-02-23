預告最快4月出情歌  大爆《留一天與你喘息》原本寫俾婆婆  Ian：佢湊大我好縱我，所以細個好肥

Ian（陳卓賢）在情人節推出新歌《留一天與你喘息》，MV在YouTube上架20小時內已破百萬點擊，至今已累積超過453萬觀看次數，成績亮麗！Ian 今日接受商台節目《叱咤樂壇》主持謝茜嘉訪問，Ian率先預告下一首係情歌：「我下一隻嘅派台歌其實仲啱情人節，我安排咗情人節係2022年第一隻派台作品，但諗諗吓《留一天與你喘息》都適合喺情人節出，雖然我本身諗住呢隻歌唔係好愛情，唔係淨係講情人嘅，但係其實大家嘅切入點都可以係情人節嘅，都幾啱，所以都出咗《留一天與你喘息》先。」

Ian在情人節推出新歌《留一天與你喘息》，MV在YouTube上架至今已累積超過453萬觀看次數，成績亮麗！

Ian透露首歌是數個月前寫的，原本想寫親情：「原本想寫親情，我好思念一位親人，有一份思念喺當中嘅，當我send俾填詞人Oscar嘅時候，我同佢講寫旋律時有份思念喺入面，但係大家討論完之後，希望隱晦啲，唔會話好鍾意你、好直白咁去表達情感，但當中有溫暖喺入面！」

Ian 今日接受商台節目《叱咤樂壇》主持謝茜嘉訪問，Ian率先預告下一首是情歌。

主持問既然首歌是寫給親人，有否將歌新給當事人聽呢？Ian說：「我當初寫呢首歌嘅時候係諗住婆婆，佢有聽呢隻歌，但我冇同佢講呢隻歌當初寫嘅時候係諗起佢，因為我由細到大都係婆婆湊大，包括以前返學放學、學跆拳道呀，我有個好深刻嘅畫面就係，每次學完跆拳道就係婆婆接我走，佢好錫我好縱我，我話想食嘢佢就一定會買俾我，所以我細個好肥，我哋會一齊去買碗仔翅嗰啲返屋企食，嗰種感覺好暖。因為嗰陣時我好矮，婆婆高啲，我會搭住佢膊頭，婆婆依家成日都會講番：『你嗰陣時好細粒，你夾硬搭住我膊頭，成日好似壓住我咁，好唔舒服，而家已經咁高啦！』依家我會繼續搭住佢膊頭，好似半攬咁樣，而佢就啱啱攬住我條腰！」超Sweet！

Ian說是婆婆湊大他：「我當初寫呢首歌嘅時候係諗住婆婆，佢有聽呢隻歌，但我冇同佢講呢隻歌當初寫嘅時候係諗起佢。」

Ian指婆婆很錫、很縱他：「我話想食嘢佢就一定會買俾我，所以我細個好肥。」

Ian又透露出歌大計：「希望可以4月出到新歌，手頭上都有兩三隻歌進行緊，睇吓今年盡可能出到幾多隻。（會不會全部都是情歌？）應該都唔會，依家手上面嘅素材唔係全部都係情歌，但係全部都係自己寫嘅！」對於粉絲Hellosss的支持，Ian說：「好似每次都係講多謝、thank you，好似好客套說話，但其實係真心嘅，好需要真心講一句：『多謝大家！』因為都好艱難嘅，所以多謝大家支持！」