《軍檢察官多伯曼》安普賢練出子彈腹肌 獲封最好身材韓星

要數韓劇最吸引人的地方，高顏值的螢幕CP絕對是一大賣點！由「國民理想型」安普賢和「母胎美女」曹寶兒主演、即將在2月28日深夜登陸「黃Viu煲劇平台」的全新軍事劇集《軍檢察官多伯曼》就可以滿足你的視覺享受。劇中飾演軍人的安普賢因為自小練拳，收獲一副人人稱羨的爆肌身材，今天為你解構子彈腹肌的養成秘訣！

擁有爆肌身材的安普賢是新生代性感男星代表。（安普賢Instagram圖片）

《軍檢察官多伯曼》將於2月28日起，每周一、二深夜在黃Viu上架。

模特兒出身、入行八年的安普賢前年憑奸角彈起，去年夥拍韓素希、金高銀等大勢女星拍劇，迅速升呢男一。由於他經常在劇集大騷完美體態，因而獲封「性感演員」，早前更被健身教練票選為「最好身材男星」，成功在競爭激烈的演藝圈中奠定健康性感的個人風格。

安普賢在《軍檢察官多伯曼》擔任主角。

停運動急升至220磅

對於觀眾的讚賞，安普賢坦言一身好肌肉並非天生：「我本身是拳擊選手出身，也是體育高中畢業，所以一直把運動當作生活一部分，而且我是易胖體質，不運動的話會胖到100公斤（約220磅）以上。」為了維持精壯身材，安普賢平日多以雞蛋炒飯、雞胸肉等簡單料理作為正餐，以減少調味和油份攝取；且他幾乎每天都會運動，基本運動菜單包括：跳繩、打拳和引體上升，並會透過間歇性運動如HITT和TABATA來強化肌肉線條；此外，熱愛戶外運動的他還經常到漢江踩單車，一踩便是36公里，運動量超驚人！

安普賢早前被健身教練票選為「最好身材男星」。（安普賢Instagram圖片）

其實跳繩和踩單車對於瘦身十分有效，不但可以消耗大量卡路里，還有助鍛煉心肺功能、加速新陳代謝。好想和安普賢瘋狂運動絕非難事，皆因他曾經在個人YouTube頻道上載了數部家居健身短片，粉絲們不妨跟着安館長動起來吧！

新劇飾演軍人圓夢

安普賢在新劇《軍檢察官多伯曼》中扮演軍檢察官。

早前安普賢曾在綜藝節目提及入行經過，當時身為拳手的他因為家人反對，一度打算投考職業軍人，所以他在新劇《軍檢察官多伯曼》中扮演軍檢察官角色可謂一圓美夢！韓國首部軍事題材劇集《軍檢察官多伯曼》講述為錢從軍的都倍萬（安普賢飾）和為了報仇而成為軍檢察官的車友仁（曹寶兒飾）相遇後，合力打擊軍中黑暗腐敗的惡行，並逐漸成長為真正軍檢察官。