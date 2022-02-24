周嘉洛初步確診　無綫藝人爆染疫恐慌

第五波疫失控，感染數字屢創新高，無綫繼「聲夢學員」潘靜文初步確診後，今日傳出周嘉洛初步確診消息。周嘉洛現時為劇集《回歸》、《曙光》開工，昨日為《回》開工的吳偉豪在IG貼出周嘉洛於化妝間Set頭的相片，見他頭耷耷無精神，疑似出現病徵，而「風少」陳浚霆就為周嘉洛和吳偉豪送上藥水和連花清瘟膠囊。

今日傳出周嘉洛初步確診消息。

周嘉洛和吳偉豪同時為劇集《回歸》、《曙光》開工。

昨日為《回》開工的吳偉豪在IG貼出周嘉洛於化妝間Set頭的相片，見他頭耷耷無精神，疑似出現病徵。

陳浚霆為周嘉洛和吳偉豪送上藥水和連花清瘟膠囊。

而在傳出周嘉洛初步確診前，藝人黎澤恩已經在社交平台留言爆料：「剛剛拍攝中途，有一位藝員確診了，加上他本身已經有病徵，我又同佢有交流！」不過他Check了沒事，但事後極速刪post！至於同劇女主角陳煒亦貼出快速檢測結果留言：「膽戰心驚的一天！」幸好是陰性，未有確診。據知無綫現已暫停所有錄影廠景，藝人化妝間、多個錄影廠亦已進行大消毒，亦叫所有台前幕後工作人員接受快速檢測。

在傳出周嘉洛初步確診前，藝人黎澤恩（圖）已在社交平台留言爆料：「剛剛拍攝中途，有一位藝員確診了！」

黎澤恩Check過沒事。

同劇女主角陳煒貼出快速檢測結果留言：「膽戰心驚的一天！」

幸好煒哥未有確診。

周嘉洛在《愛．回家之開心速遞》飾演金城安一角，做他媽咪的滕麗名貼出自拍照留言：「一班愛回家嘅演員及台前幕後工作人員喺疫情嘅高峰期，依然無怨無悔日夜工作，呢個時間為嘅當然唔係搵錢，更加唔會係為咗大紅大紫攞獎項，係使命感……我認真㗎，每天必須定時帶歡樂俾大家，風雨不改，處境劇唔係人人識欣賞，但請懂得欣賞我們全體員工的努力、我們的堅持！」