Anson Lo 新歌《Mr. Stranger》做吸血鬼  神徒聽完嗌救命：直入心臟的感覺

Anson Lo（盧瀚霆）今日推出第八首個人單曲《Mr. Stranger》，前日教主率先公開新歌造型照說：「今次是吸血鬼主題～你們期待嗎？」昨晚又上載14秒預告片 ，教主以黑色西裝登場，又戴上紅色隱形眼鏡，做吸血鬼都帥過人，令一眾神徒High爆：「呼吸困難！」、「快來吸我血！」、「着晒火！」連將會和教主開「神の拉闊」音樂會的鄭欣宜都忍不住留言：「Oh. My. God. Stoppit!!! 」

雖然MV今晚9點才有得看，但教主新歌在下午1時已經於各大音樂平台上架，歌詞Rap的部分由教主親自操刀，其中「Hey Mr. Stranger，Get ready for the stranger，wee woo wee woo.」相當洗腦！神徒紛紛留言：「 太好聽啦！直入心臟的感覺！」、「每次出新歌都睇到撈撈嘅進步，今次嘅英文Rap超好聽， 仲要自己寫好叻，又一首洗腦歌誕生，要瘋狂loop爆！」、「痴線！救命！首歌勁正！勁期待今晚MV！」、「歌詞密集，但教主咬字超清楚，好顛！」、「超級正呀，好Powerful， 一開頭已經跟住Move ！」

Anson Lo今日推出第八首個人單曲《Mr. Stranger》，今次以吸血鬼做主題。

昨晚教主上載14秒預告片 ，見他以黑色西裝登場，又戴上紅色隱形眼鏡，做吸血鬼都帥過人！

一眾神徒看完預告片High爆說：「呼吸困難！」、「快來吸我血！」

新歌Rap詞部分由教主親自操刀。