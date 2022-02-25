一文教你睇清感冒退燒藥功效及成份

第5波疫情嚴峻，政府專家顧問袁國勇早前建議輕症患者可以自行在留家休息，多喝水、服用必理痛。全城隨即掀起瘋搶潮，但大家又知不知道一般退燒或感冒藥當中的效用及成份？根據衞生署藥物辦公室資料顯示，常用於消炎止痛的藥物大致可分為兩類，分別為「一般用於止痛退燒之「亞士匹靈」（Aspirin） 及「撲熱息痛」（Paracetamol）；以及「布洛芬」（Ibuprofen）等的非類固醇消炎止痛藥。不過尤其要注意「亞士匹靈」主要的副作用是刺激胃黏膜，故此必須在飯後用開水送服。除非經醫生指示，否則切勿隨便服用「亞士匹靈」。而坊間的成藥基本上都會有以下成份：止痛退燒、收鼻水抗敏感、通鼻塞、止咳化痰成份等等，但一個藥品品牌就有４至５種名稱相似的藥名，應如何選擇？現在為大家解構一下不同牌子的藥效與成份。另外亦會教大家如何去看盒面的名稱及效用。

藥名 成份 療效 備註 必理痛 每粒含有：500 毫克撲熱息痛 （Paracetamol） 紓緩各種痛症及身體不適。有助退燒。 切勿服用多於指定分量。 請勿同時服用其他含撲熱息痛的藥物。 必理痛特效ADVANCE 每粒含有：500 毫克撲熱息痛 （Paracetamol）及65毫克咖啡因 （Caffeine） 紓緩各種痛症及身體不適。 切勿服用多於指定分量。 請勿同時服用其他含撲熱息痛的藥物。 必理痛特快 每粒含有：500 毫克撲熱息痛 （Paracetamol） 紓緩各種痛症及身體不適，有助退燒。 切勿服用多於指定分量。 請勿同時服用其他含撲熱息痛的藥物。 * 請勿相隔少於四小時服食此藥物。 * 不建議十二歲以下兒童服用此藥物。 必理痛傷風感冒丸 每粒含有：500毫克撲熱息痛（Acetaminophen）、25毫克咖啡因（Caffeine）、5毫克鹽酸去氧腎上腺素（Phenylephrine Hydrochloride）、30毫克維他命C（Vitamin C）及20毫克水合萜二醇（Terpin Hydrate） 紓緩傷風感冒症狀、身體痛楚及發燒。 切勿服用多於指定分量。 請勿同時服用超過一種含撲熱息痛的藥物，不適當使用撲熱息痛可引致肝中毒及嚴重肝功能受損。 在就診中尚有使用其他止痛，解熱或感冒藥劑者，應避免使用「必理痛」傷風感冒丸。 必理痛特強傷風感冒丸 每粒含有： 500毫克撲熱息痛（Paracetamol）、10毫克鹽酸去氧腎上腺素（Phenylephrine Hydrochloride）、15毫克那可汀（Noscapine）、25毫克咖啡因（Caffeine）、63.33毫克維他命C （Vitamin C）、33.33毫克水合萜二醇（Terpin Hydrate） 紓緩傷風感冒症狀，包括鼻塞、發燒、咳嗽、頭痛、身體痛楚及喉嚨痛。 含更多維他命C，不會使人昏昏欲睡。 請勿同時服用超過一種含撲熱息痛的藥物， 不適當使用撲熱息痛可引致肝中毒及嚴重肝功能受損。 在就診中尚有使用其他止痛，解熱或感冒藥劑者，應避免使用「必理痛」傷風咳丸。 幸福止痛素 每粒含有：500毫克撲熱息痛 （對乙酰氨基酚） 舒緩各種痛症，包括頭痛、牙痛、經痛、肌肉酸痛、喉嚨痛、以及傷風感冒引起的發燒。不含亞士匹靈，甚少引致腸胃不適。 切勿服食超過指定劑量。不適當使用此藥可引致肝臟中毒或肝臟嚴重損傷。非經醫護人員指示，不可同時服用其他含有撲熱息痛的藥物。 特強幸福止痛素 每粒含有：500毫克撲熱息痛 （對乙酰氨基酚）、65毫克無水咖啡因 舒緩各種痛症，包括頭痛、牙痛、經痛、肌肉酸痛、喉嚨痛、以及傷風感冒引起的發燒。不含亞士匹靈，甚少引致腸胃不適。 切勿服食超過指定劑量。不適當使用此藥可引致肝臟中毒或肝臟嚴重損傷。非經醫護人員指示，不可同時服用其他含有撲熱息痛的藥物。 幸福傷風素 每粒含有：250毫克撲熱息痛 （對乙酰氨基酚）、2毫克馬來酸氯苯那敏、5毫克鹽酸去氧腎上腺素、3毫克鹽酸硫胺 （維他命B1）、30毫克無水咖啡因 舒緩因傷風感冒引起之症狀，包括噴嚏、流鼻水、發燒、鼻塞、肌肉酸痛及頭痛等不適。 不含亞士匹靈，甚少引致腸胃不適。 加入維他命B1，促進碳水化合物的新陳代謝，維持心臟血管、神經和消化系統的正常功能。 切勿服食超過指定劑量。不適當使用此藥可引致肝臟中毒或肝臟嚴重損傷。非經醫護人員指示，不可同時服用其他含有撲熱息痛的藥物。 速效幸福傷風感冒素 每粒含有：325毫克撲熱息痛（對乙酰氨基酚）、2毫克馬來酸氯苯那敏、5毫克鹽酸去氧腎上腺素 舒緩因傷風感冒引起之症狀，包括噴嚏、流鼻水、發燒、鼻塞、肌肉酸痛及頭痛等不適。 不含亞士匹靈，甚少引致腸胃不適。 切勿服食超過指定劑量。不適當使用此藥可引致肝臟中毒或肝臟嚴重損傷。非經醫護人員指示，不可同時服用其他含有撲熱息痛的藥物。 特強幸福傷風咳素 每粒含有：500毫克撲熱息痛（對乙酰氨基酚）、2毫克馬來酸氯苯那敏、5毫克鹽酸去氧腎上腺素、12.5毫克那可汀、4毫克鹽酸溴己新 舒緩傷風感冒症狀，包括發燒、流鼻水、打噴嚏、鼻塞、頭痛、肌肉酸痛、喉嚨痛、眼部痕癢、淚眼及咳嗽。 切勿服食超過指定劑量。不適當使用此藥可引致肝臟中毒或肝臟嚴重損傷。非經醫護人員指示，不可同時服用其他含有撲熱息痛的藥物。 *此藥可使人昏昏欲睡，服後如有此情形，不得駕駛或動用機械。 樂信感冒靈 每粒含有：150毫克撲熱息痛 （Paracetamol）、150毫克水楊醯胺（Salicylamide），5毫克Phenylephrine HCl、2.5毫克Brompheniramine Maleate、20毫克咖啡因 （Caffeine） 舒緩因流行性感冒、傷風、枯草熱、過敏性鼻炎、鼻炎、喉炎、咽炎及類似之呼吸道感染或過敏所引起 之症狀。症狀例如：頭痛、發燒、骨骼肌肉酸痛、鼻黏膜腫脹、鼻塞、流鼻水及打噴嚏等。 切勿服食超過指定劑量。不適當使用此藥可引致肝中毒或肝臟嚴重損傷。 * 不建議兒童服用。 何濟公止痛退熱散 每包含有：600毫克撲熱息痛 （Paracetamol）、100毫克咖啡因 （Caffeine） 主治流行性感冒及傷風引起的症狀：發冷發熱、頭痛、骨痛、牙痛，小兒發熱。 切勿服食超過指定劑量。

如屬以下情況，服用前應請示醫生：

正在接受醫生治療 正在服用醫生處方藥物 懷孕或哺乳期間 腎病或肝病患者 避免服用含有酒精飲料。 對藥任何成份過敏者不可服用。

服用後若症狀持續或轉差，請立即尋求醫生意見。

*須依照包裝指示服用

教你看成份買藥

一般退燒、感冒藥，都會有盒面寫上基本成份，如撲熱息痛（Paracetamol）、鹽酸去氧腎上腺素（Phenylephrine Hydrochloride） 或Vitamin C（維他命 C），其用途又是甚麼？現在就解構一下。

藥盒上一般已列為當中成份，購買前應看清楚各種藥性。