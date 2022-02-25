MIRROR 開Live抗疫  姜濤爆阿媽有潔癖唔煮飯 大表哥：佢想生女好有父愛￼

第5波疫情失控，很多人都留家抗疫，MIRROR繼早前擔任抗疫大使拍攝宣傳片，為大家打氣外，由昨晚開始《Mirror FB Live From Home》，一連四個星期五晚，派出不同成員在Viu官方fb開live，和鏡粉見面聊天，而頭炮就是姜濤、隊長Lokman和大表哥Stanley 。

MIRROR由昨晚開始，一連四個星期五晚，派出不同成員在Viu官方fb開live，和鏡粉見面聊天。

一開始Lokman說：「最近疫情都好嚴峻，所以我哋諗住開live同喺屋企嘅大家傾吓偈！」之後Stanley問姜濤和Lokman：「有冇多咗叫外賣？平時煮唔煮嘢食？」Lokman說初時叫外賣多，但叫外賣太多頂不順，最後唯有自己煮，姜濤卻自爆家中不煮飯：「 叫外賣，我都係長期叫外面，自己唔識煮，阿媽有潔癖，又係唔鍾意煮飯！」Stanley說：「我搵到你容易肥嘅原因喇，可能太重油同鹽！」姜Man說：「冇辦法啦，都冇人煮。我鍾意食但唔鍾意煮，可能由細到大阿媽都話污糟，對煮嘢食有好污糟嘅概念！」

頭炮就是姜濤、隊長Lokman和大表哥Stanley 。

Stanley說：「咁你咪食緊啲唔係好熱嘅嘢囉，成日都只係暖暖哋？」姜Man回答：「有時買麵返嚟，都係叮完先食！」Lokman忍不住說：「好慘，有啲陰公！」Lokman問到叫外賣會不會試不同餐廳，姜Man說：「我都係keep住嗌嗰幾間外賣，我每次想試新嘢嘅時候就會諗，如果間嘢唔好食咁點算呢？每次都好掙扎，但最後都係嗌番之前嗰間！」

姜濤自爆家中不煮飯：「 叫外賣，自己唔識煮，阿媽有潔癖，又係唔鍾意煮飯！」

Lokman問大家在家中除了吃東西外，還會做甚麼？姜Man豎起手指公說：「頭先啱啱睇完Anson Lo（盧瀚霆）嘅新歌《Mr. Stranger》MV，我覺得佢今次首歌好好聽！」Stanley亦讚教主：「好聽、好睇、好有型！」還指看了隊友Jeremy（李駿傑）新歌《半》的MV：「我覺得《半》拍得好好，好簡單直接，所有嘢都係恰到好處！」早前姜Man在IG限時動態寫道：「十胎，靈感來了！」Lokman問他甚麼時候出新歌，他說：「最近拍劇，冇乜太多時間做歌，個構思喺度，逐步逐步嚟！」Stanley大爆姜Man的歌都是跑步想出來，姜Man立即說：「係呀！嚟緊十胎都係跑步諗出嚟！」

Anson Lo昨日推出第八首個人單曲《Mr. Stranger》，今次以吸血鬼做主題。

姜Man豎起手指公說：「頭先啱啱睇完Anson Lo嘅新歌《Mr. Stranger》MV，我覺得佢今次首歌好好聽！」

最近姜Man和Stanley拍攝ViuTV新劇《季前賽》，早前姜Man上載片段，片中他問小妹妹：「妹妹，我係邊個呀？」妹妹答：「Anson Lo！」場面搞笑，而這位小演員在劇中飾演Stanley的女兒。Stanley大爆：「個小妹妹真係好得意，姜濤好想生女㗎嘛，佢好有父愛，係咁撩我個女！」可愛的姜Man邊聽邊笑！姜Man自爆拍劇時不會吃東西：「拍劇有件趣事，前幾日啱啱拍咗場戲，講我喺麥當勞炒薯條，好多麥當勞嘅職員諗住教我炒，點知我一埋位自己即刻開爐喺度炒，炒完第二日就放假，我食晒入邊啲薯條，劇組嘅人全部好surprise咁望住我，因為佢哋係第一次見我喺劇組入面食嘢！」Stanley就笑着澄清：「唔係我哋唔俾飽飯姜濤食，係姜濤自己選擇唔食嘢，絕對唔關我哋大家事！」

早前姜Man上載片段，片中他問小妹妹：「妹妹，我係邊個呀？」妹妹答：「Anson Lo！」場面搞笑。

這位小妹妹在《季前賽》飾演Stanley的女兒。