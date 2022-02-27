一葉知秋  解現實的夢￼

很多人跟風大師說：「我常常不記得夢境，怎樣解夢呢？」當然風大師會鼓勵對方養成記夢的習慣，在醒來還記得夢境時，先不要刷牙洗面，而是立即用電話或單行簿記錄下來，這便不會忘記得一乾二淨！

但其實解夢不一定要發夢！正所謂一葉知秋，意思是只要看見一片葉子落下，便知道秋天到了，比喻從細微的徵兆，便可推算事物的演變和趨勢，其實解夢亦然！我們發的夢天馬行空，但反映的畢竟是現實中的問題，所以我們在現實中遇到一些特別深刻的人與事，亦可用解夢的方法揭示背後的意義，因為一切都不是偶然！

最近朋友跟我分享一個現實經歷，她平日很喜歡逛花墟，但因第五波疫情失控，經常長留家中工作，心情相當鬱悶。一天她選擇在人流極少的時段去花墟，看見花兒開得燦爛，心情豁然開朗，終於可以喘一口氣！正在陶醉之時，突然有一個上了年紀的男人走近她，疫情嚴重，加上不知對方來意，令她有點戒心，那個男人拿着電話跟她說：「我想打電話，但不知怎樣打？」朋友十分奇怪，心想：「既然有電話，為何不懂打電話呢？！」於是朋友提高警覺說：「你的電話漆黑一片，你要先開機。」那個男人一臉疑惑，不停撥弄手機，經過朋友幫忙後，他終於成功打電話，之後便一聲不響地離開了！

看似平凡的遭遇，但朋友卻心緒不寧，於是特意找我「解夢」。我問朋友：「你想起花想起甚麼？」朋友說：「很開心，花無論在甚麼時候，有沒有人欣賞，都會開得燦爛！」那麼想起那個男人呢？「我覺得他很落伍，連開機也不懂，好像很潦倒！」這時朋友忽然眼紅紅，我問她為何想哭呢？她說：「我也不知道，或許是我很害怕年老時像他一樣，一事無成！」

原來朋友人到中年，每日營營役役，好像白過一場，她很想過不一樣的人生，像花兒般活得燦爛，但卻沒有勇氣踏出第一步！我跟她說：「你不單要做惜花人，還要做栽花人，親自栽種你豐盛的人生，你賞花時只是走馬看燈，為生活加一點色彩，但若你是栽花人，便是創造自己的命運，兩者截然不同，朋友聽到這裏哭着點頭，明白是時候行動了！人生苦短，萬物難控，我們能夠做的，是在有限的時間和空間，創造自己最精彩的人生，這才不枉此行！