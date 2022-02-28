Zeek 百人專隊  提供無接觸配送　

疫情數字每日上升，擔心之餘，個人防疫護理亦成為市民最關注的事。以東南亞智能物流科創為首的Zeek一直緊貼疫情發展，亦非常明白物流配送是社區抗疫關鍵之一。Zeek隨即計劃成立百人抗疫配送專隊，並招募100位有良好記錄並已接受培訓的配送員，專為隔離、圍封或其他有需要人士配送抗疫物資，包括快速測試包及口罩等，讓大家於足不出戶的情況下都能夠儲備所需物資！至於對前線配送物資的抗疫配送員同樣重視，每位抗疫配送員都會獲分配一套安全裝備，包括口罩、護眼罩、手套、保護衣及消毒噴霧等。另預留港幣20萬元作緊急支援基金，如抗疫配送員於工作期間確診，亦會獲一次性$2,000的緊急援助金以保障日常生活！

而由於社交距離進一步收緊，Zeek為各界提供無接觸安心配送服務，不論是機構或居家住址，都可以靈活安排，以應付需求倍增的情況。尤其為各企業及機構提供運送、訂單管理及車隊管理等一站式解決方案。其中已為華懋集團提供安心配送服務，送出8,000份抗疫包予基層市民及社福機構；同時為香港電訊旗下一站式遙距醫療服務平台DrGo的用戶提供點對點配送服務。還有為慈善機構點滴是生命提供免費安心配送服務，運送超過5,400個快速測試套裝到長者中心及社福機構。Zeek行政總裁趙家祺表示集團明白疫情對商家及市民的影響，所以除計劃成立百人抗疫配送專隊外，亦希望透過ZeekSolutions去幫助企業快速轉型推動業務，同時提供物流支援，攜手度過這個疫情。

Zeek聯合創辦人及行政總裁趙家祺（左）聯同華懋集團企業體驗總監鍾慧敏（右）齊齊出錢出力，為基層市民及社福機構提供8,000份抗疫包。