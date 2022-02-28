Anson Lo 新歌剖白去年壓力爆煲  不能再裝作正常：為神徒不再懼怕

Anson Lo （盧瀚霆）上星期五（25日）推出以吸血鬼做主題的新歌《Mr. Stranger》，MV在YouTube上架，至今已累積超過160萬觀看次數，成績亮麗！教主昨日寫千字文多謝製作團隊，預告兩星期後推出dance version外，又剖白今次「膽粗粗」決定自己由頭到尾構思整首歌的主題和MV劇情，雖然很冒險，但很想以一個最personal的作品去開始2022年的音樂。

Anson Lo上星期五推出以吸血鬼做主題的新歌《Mr. Stranger》，MV在YouTube上架，至今已累積超過160萬觀看次數，成績亮麗！

教主昨日寫千字文多謝製作團隊，預告兩星期後推出dance version外，又剖白心路歷程！

他分享心路歷程：「這首歌對自己而言的『Strange』，在於第一次坦承自己內心的真實精神狀態……今次希望用這首歌跟大家分享2021年年尾自己壓力的來源。記得上年年尾和大家草草透露過自己爆煲，其實是因為愈來愈多目光投放在自己身上，害怕達不到大家的期望，亦害怕走歪了一直大家接受的形象。可能這些的『害怕』只是自己幻想岀來的，但就鑽進了這一個牛角尖，令自己長期處於崩緊的狀態。」

Anson Lo指今次決定自己由頭到尾構思整首歌的主題和MV劇情，雖然很冒險，但很想以一個最personal的作品去開始2022年的音樂。

教主又指：「這首歌以一隻『怪物』的第一身去講述自己 #不能再裝作正常，要向世界披露自己不同面向，哪怕其中的會令人恐懼。踏入岀道第四年，有時侯看著自己也會感到頗『陌生』。這個世界變得很快，而自己變得更快，包括作品、形象或風格喜好。有時回看一兩年前的自己，也會覺得好驚訝為何當時會有那些決定、舉動。現在一刻可能和《一所懸命》時的自己很不同，但同樣是很熱愛自己正在推出的音樂，只是真的『成長/改變』了。」

教主又指今次希望用這首歌，跟大家分享2021年年尾自己壓力的來源。

教主說：「這首歌以一隻『怪物』的第一身去講述自己不能再裝作正常，要向世界披露自己不同面向。」

他又引述歌詞「真實 為了你我更勇敢 捲起千種陌生」當中的「你」，是指每一位一直支持自己的神徒、家人和觀眾：「現在的我願意接受和揭露更多自己的不同面向，不再懼怕！」神徒看完撈撈豬的千字文，紛紛表示：「好開心見到你愈嚟愈開放自己內心，會一直支持你的！」、「接受自己唔同嘅一面， 因為無論如何我哋都會永遠喺你身邊支持你， 一齊面對！」、「Proud of you，好鍾意今次嘅concept，期待你未來更多作品！」