【旺角】STRICT-G期間限定店 售多款香港限定 高達 服裝＋聯乘潮物

高達 可謂陪伴一眾八、九十後男生長大的日本動漫，就算當年的小男孩長大了，如今也會留意著高達的週邊產品或砌砌模型，再次喚起心中的童真。而高達潮流服飾配件品牌《STRICT-G》自上季於香港開設期間限定店後，今次再於旺角朗豪坊設限定店。除了有多款全新香港限定商品外，本季更與多個品牌如NANGA、MILKF ED、ROSTER BEAR以及SPINGLE MOVE聯乘推出限定商品，粉絲定必不能錯過！

STRICT-G限定店使用工業風設計，以黑白色為主調，並附有高達和霓虹燈，港日文化薈萃。

場內設有1.5米高渣古II模型供粉絲打卡

現場將展示及發售多款人氣及香港首發商品。港人必定入手香港限定「HARO」霓虹燈招牌圖案系列。今次除了有T-Shirt及Tote bag外，更加入衛衣、文件夾及Cap帽產品，全部限量發售。

T-Shirt $380 衛衣 $780 Tote bag $280 Cap帽 $330 文件夾 $60

今次STRICT-G亦與戶外潮流品牌NANGA聯乘推出「TAKIBI」系列。羽絨外套使用難燃物料製造，同時亦有連帽防風外套(Anorak jacket)款式，全部產品日本製造。

TAKIBI Anorak Jacket $4,100

TAKIBI Down Jacket $6,800

TAKIBI Down Jacket $6,800

STRICT-G推出全新復古系列STRICT-G.Fab，為各位X世代的高達迷帶來美式休閒復古服飾，由短袖T-Shirt、長袖衛衣到連帽衛衣都有。

有袋T-Shirt $480

長袖衛衣 $540

連帽衛衣 $730

與SPINGLE MOVE合作推出3款以初代高達作設計概念的魔術貼鞋履（$1,960/對）

STRICT-G 期間限定店

日期：即日起至3月9日

時間：1100-2200

地址：旺角朗豪坊4樓通天廣場