以三國時期作為題材的電視劇、電影、手機遊戲俘虜不少男士，幾乎全民皆兵。遊戲世界內，畫面的迫真程度令玩家仿如親歷三國時期。官渡、赤壁、合肥、潼關等戰役兵臨城下，各路英雄馳騁沙場，逐鹿中原。「毒海」浮生下廢寢忘餐、日理萬機，不當藥師當軍師。這次中藥師之旅就跟大家回到三國！

東漢末年戰役頻繁，民不聊生，魏、蜀、吳三國鼎立，孕育出一系列令人津津樂道的歷史故事。先從曹魏說起，曹操、夏侯淵、夏侯惇和許褚，以及為關羽刮骨療傷，最後遭曹操處死的千古名醫華佗等人全都祖籍沛國譙縣，即現在的亳，亳粵音為「博」。

縱使身邊猛將如雲，亦非戰無不勝，而曹操亦不能倖免。兵敗董卓後，退守老家，由於兵力不足，於是興建運兵道，士兵們充當跑龍套，不斷經運兵道移動，然後在城牆四方「出鏡」，佯裝擁有千軍萬馬，故弄玄虛。隱秘的運兵道直到1938年才被發現，並成為中國現存最古老、保存最完整的地下大型軍事設施之一，又名「地下長城」。

安徽亳州自商湯建都到今，屹立至今已三千多年，是一座蘊藏着深厚文化歷史的古城。亳州地靈人傑，又能產出豐富的糧食和中藥資源。安徽亳州中藥材交易中心是全球最大的中藥材集散中心，因此享有「藥都」的美譽。在明、清期間安徽亳州、河南禹州、河北安國和江西樟樹藥市林立，合稱四大藥都。亳芍、亳菊、亳桑皮和亳花粉這「四大亳藥」享負盛名，當地大範模地種植中藥，世世代代以藥為生，與藥共存。

初到亳州，數日大雨連場，水淹河道，憑藉「汗血寶馬」驚人的馬力及狂傲的扭力助我們成功「渡江」。拜訪當地藥學前輩們把酒談歡分享經歷和心得。餐桌上也能發現亳州人是很懂吃「藥」的，他們把鮮懷山清洗乾淨，仔細去除鬚根，然後蒸熟，帶皮的懷山蘸上天然蜂蜜，簡簡單單地製作出一道養生美食。知識一點一滴累積下來，「九層之台，起於累土；千里之行，始於足下」，踏踏實實地藥行天下，寫出我的故事。