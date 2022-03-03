輕視小兒尿道炎 可令腎功能失常

尿道炎是常見的兒童下尿路道感染疾病，任何年紀的兒童均有可能患上。幼兒期過後的兒童較能表達感受，診斷相對較易，但嬰幼兒不懂說話，往往只能透過哭喊和情緒引人注意，因此家長一旦察覺到年幼子女有異樣宜及早求醫，皆因尿道炎雖一般不會令兒童有即時生命危險，惟及時接受適切治療可減低出現損害腎功能的併發症，並可及早發現尿道會否有先天性結構異常。

小兒尿道炎的主要成因是細菌感染，多達85%個案是大腸桿菌感染，其餘感染個案則來自變形桿菌、腸球菌或金黃葡萄球菌等，當尿片上的糞便沾到尿道出口，細菌就可進入尿道造成感染。此外，嬰幼兒免疫系統未發育成熟、男童包皮過長，又或先天尿路結構異常導致尿液反流，都會增加患尿道炎的風險。雖然沒有數據指出小兒尿道炎的孩童發病年齡，但臨床上多發生於較年幼的兒童。

一歲前男嬰較女嬰多患尿道炎，主要原因是男嬰較常因包皮口過窄藏垢而滋生細菌，以致尿道會受感染而發炎，猶幸有此問題的男童可在嬰幼期接受割包皮手術，從而減低日後尿道再發炎的風險。到了一歲後女嬰個案則會比男嬰較多，一來有包皮口過窄的男嬰多已因割了包皮而得以改善，二來由於女性的尿道先天性較男性短，位置亦近陰道，加上如廁後揩抹方法不正確，就會讓細菌乘機經陰道感染尿道或甚至膀胱。

不同年齡的小兒尿道炎個案，臨床表徵可能並不明顯，而最常見的症狀是發燒。尤其嬰幼兒不懂說話，起初可能會以拒食、哭鬧不止或睡不好來反映身體不適，家長須留意小寶寶若在沒患感冒、腸胃炎或受傷的情況下，無故持續發燒不退，加上小便異常臭，便有需要懷疑是否患尿道炎。至於較年長的兒童患者，則不一定每個都會發燒，但就會出現尿頻、排尿時感灼痛、小便不順、夜遺尿、小便濃濁或甚血尿這些典型症狀。

不同年齡的小兒尿道炎個案，臨床表徵可能並不明顯，而最常見的症狀是發燒，因此家長一旦察覺到年幼子女有異樣宜及早求醫。

兒童患尿道炎，及早醫治通常都可完全康復，但若延誤治療，感染可蔓延至膀胱甚至去到腎臟，容易因此而導致蛋白尿、腎功能失常、高血壓或甚至細菌入血（敗血症）等嚴重併發症。要知道兒童在四歲前腎臟仍未完全發育完成，如此段時期腎功能受創，必引起長遠傷害。

當醫生懷疑小朋友患尿道炎，會先收集病童小便樣本進行細菌培植，如有需要更會抽血、照超聲波、或進行尿道造影或同位素描，以偵測尿道結構是否有先天異常而致尿道炎，以及腎臟有沒有損傷或結疤。

確診患有尿道炎的病童，須接受抗生素治療。如感染嚴重或病童太年幼，或需住院。日常預防方面，家長要教導孩子多飲水、養成定時大小便習慣，女童尤其從小要學習大小二便後，清潔方法要往後及避免來回抹擦。至於男童如包皮過長藏污嚴重，可跟醫生商量是否需要盡早接受包皮切割手術，避免尿道被污垢中的細菌所感染。