Peg姑 有一位女性朋友，三十多歲，懷有一顆少女心，相繼和不同的男友拍拖數年或數月，總會投訴當初的浪漫感消失了，只剩下行街、看戲或出席雙方的家庭聚會等例行公事，毫無驚喜，不想接受「情人」變「家人」的關係，覺得對方不夠愛她了，於是往往還未到談婚論嫁階段，已提出分手了；她感覺沮喪，怕事情繼續重覆發生的話，會嫁不出去，加入「老姑婆」行列，孤獨一生。Peg姑在日常工作中遇到的小夫妻，令人明白怎樣的伴侶才可以付託終身。

有位媽媽在產房待產，承受着強烈子宮收縮的痛楚，丈夫卻在旁邊的梳化呼呼大睡，睡醒後問了一句：「仲未生得？」他看了看太太，然後繼續坐在梳化看電話；太太生BB期間，他只飾演了一名觀衆，完全置身事外，夫妻間就像斷了線一樣！BB終於出世了，丈夫不停催促我們，太太何時才轉到產後房，到一切安頓好，太太水也未喝一口，丈夫就已消失了。

另一位太太穿水入院，收症期間丈夫一直黑着臉，敏感的我們反省有何待慢之處，似乎沒有，反而見他對太太也不瞅不睬，夫婦間像剛鬧完一場交？還是半夜三更丈夫被弄醒了，於是心情不佳？太太還關心地問到：「其實我只是穿水，還未生得，是否丈夫未需要陪產？」我心內嘆息：「太太為你生仔，臨盆還要看你面色，怕你睡不夠，驚你不高興，你怎樣做個男人？」

相反，一位太太在產房作產，丈夫看似木獨寡言，但每當醫護人員進入房間講解情況，他都會極留心地聽着，我們每次照顧太太，他都會盡力幫忙，以及專心觀察她的不適，那怕只是放個枕頭讓她舒服一點，他都全情投入去做；太太用力推BB出來時就不用多說了，他與她一起閉氣用力，一起呼吸放鬆，簡直「神同步」！BB出世後，丈夫雙眼通紅地錫了太太一下，連我也感動地笑了。

最後一個例子，BB早產出世，情況不錯，但呼吸未夠暢順，被送往加護病房接受觀察；太太很累，但又想盡早讓BB吃到初乳，於是丈夫上上落落探望BB之餘，又主動學習為太太擠出初乳。絕大部分男士通常把這工序留給太太或醫護人員去做，而他雖然顯得笨拙，卻親手去做，一點一滴地用針筒儲起，再帶去給BB。幾天後太太和BB康復了，可一家團聚，丈夫繼續努力換片照顧，甚至抱BB到太太身上，學習放好BB姿勢令餵奶更輕鬆容易，不讓太太操勞。Peg姑看在眼裏，內心一讚：「這個男人靠得住！」

或許單憑一丁點行為去評論別人，是有點不公平，但我相信見微知著，尤其是「生育」這件人生大事，夫妻間的小互動都能對他們的關係略知一二。製造浪漫和驚喜對一對情人來說的確相當甜蜜，然而日子久了，當對方視妳為家人，不離不棄，甚至心痛妳的不適，觀察妳的需要，然後作出關心照顧，那份被珍惜的感覺，更溫馨，更恒久！