6大居家健身Apps合集 互動遊戲/多元化瑜伽/全方位減肥

疫情至今已步入第三年，健身室更成為社交距離措施下，首當其衝的處所，多次被勒令關閉。如今疫情尚未明朗，唯有在家自行鍛煉、減肥。小編為大家搜羅了6個 居家健身 Apps，包括有氧運動、瑜伽、肌肉訓練等，對器材要求不高，而且無需佔用太多空間，讓大家在家也能輕鬆做運動。

6大居家健身Apps 疫下輕鬆+低成本打造完美身材

Active Arcade 遊戲健身模式

在Instagram經常出現的健身APP「Active Arcade」使用高級全身運動跟踪模式，只需要將手機或者平板電腦放置在前方，開啟前置攝像頭即可參與程式內的各種遊戲，互動式的AR體驗配合音樂和舞蹈，還設有二人模式，可以與家人一起運動，樂趣無窮。

Active Arcade將遊戲與運動結合，充滿趣味性。

Active Arcade



支援裝置：iOS及Android

iOS下載按此

Android下載按此

Alo Moves 逾千款課程任意選擇

Alo Moves提供超過1,500款運動課程，而且每日都會有新上載的運動影片。課程類型眾多，有瑜伽、有氧運動、肌肉訓練等，大家可以因應需要及身體強度選擇不同課程。而且應用程式內也有不少較靜態的運動，例如靜觀、倒立等。

Alo Moves內有不同類型的運動視頻，新手入門和健身達人都能找到合適的訓練。

Alo Moves



支援裝置：iOS及Android

iOS下載按此

Android下載按此

7分鐘鍛煉 快速高效訓練模式

近日越來越多人WFH（在家工作），但工作時間不減反增，更需要快速高效的健身模式。7分鐘鍛煉是以 HICT (高強度循環訓練) 為基礎，無需任何器材，用短短7分鐘達到減脂、鍛鍊全身肌肉和改善體適能的效果。應用程式中有生動的 3D 動畫影音指導，更會記錄每日消耗的卡路里。

7分鐘鍛煉的應用程式內有多種功能，監督健身效果。

7分鐘鍛煉



支援裝置：iOS

iOS下載按此

Fitness For Women 專為女性打造的運動

Fitness For Women是專門針對女性運動、減肥需要而推出的應用程式，特別針對女性脂肪堆積部位，包括腹部、臀部和腿部進行訓練，打造完美曲線。應用程式內以動畫教學，設有30天鍛煉計劃及3種難度組別，可以循序漸進用3個月瘦身塑形。

Fitness For Women的訓練主要針對女性瘦身塑形。

Fitness For Women



支援裝置：iOS及Android

iOS下載按此

Android下載按此

Daily Yoga 多元化瑜伽課程

各位瑜伽愛好者有福啦！Daily Yoga是專為瑜伽愛好者打造的應用程式，內含400多種瑜伽課程，夠多元化！而且應用程式也提供客製化專業課程，大家可以根據影片和語音指導教學在家鍛煉。訓練過程中還有舒緩的輕音樂作背景音樂，讓人放鬆身心靈。程式內特有的社交功能還能認識其他瑜伽同好者，一起互相監督做運動。

Daily Yoga為瑜伽愛好者提供400多種瑜伽課程。

Daily Yoga



支援裝置：iOS及Android

iOS下載按此

Android下載按此

燃脂運動：在家就能減重 全方位減肥指南

居家時間變長，體重難免出現上升趨勢。燃脂運動：在家就能減重，顧名思義，就是一系列居家減肥訓練，臉部、四肢、腹部、臀部，針對性強，而且效果顯著。應用程式更為了更貼合用戶需要，設有男女模式，更能減走頑固的贅肉！

燃脂運動：在家就能減重有針對身體各部分的減肥訓練。

燃脂運動：在家就能減



支援裝置：iOS及Android

iOS下載按此

Android下載按此