人為甚麼會患癌症呢？現代中西醫的專家們都有很多假想：有人認為癌症屬於熱毒，有人認為癌症屬於遺傳，有人認為癌症屬於器官細胞老化變異，有人認為很少病的人容易患癌……這種種的假想都有一定的病例。

癌症確實屬於一種毒邪，是一種非常非常毒的毒氣積聚。毒邪侵入人體，在人體體內極速膨脹，將人體一個又一個器官像冰塊一樣凝固，喪失功能痛苦地死去。如果說癌症是熱毒，我認為不成立，熱毒屬於炎症，應該有紅、腫、熱、痛等陽性反應；熱毒容易痊癒，但癌症至今仍沒有特效藥物治療。

到底癌症屬於一種甚麼毒呢？要有明確的診斷才可以正確用藥。在我的臨床經驗中，我發現癌症是屬於一種寒毒。因為患癌的器官如冰塊般硬，沒有紅、腫、熱的表現。寒毒在身體內擴散，將器官、細胞、血液凍結喪失功能。人體會慢慢消瘦，面色變青、黃、黑及灰暗。寒毒充塞身體，到最後而產生不堪負荷而僵硬劇痛死亡。寒毒的痛比熱毒的痛嚴重得多。

癌症確實屬於一種毒邪，是一種非常非常毒的毒氣積聚。

人體的寒毒又從何而來的呢？我認為，寒毒屬於一種胎毒，是一種遺傳體質，也即遺傳基因；自身帶有寒毒的人體質比較偏寒，人年紀大身體器官開始衰退，命門之火開始式微，所以年老的人體質也會漸漸偏寒，人到了50歲後，偏寒的體質也會容易患上癌症。

體質偏寒或者老了偏寒的人，未必都會患上癌症，古人有云：「因內有寒毒之氣，外有非時之感……」亦即這非時之感是誘發的因素也。現代人比以前的人更易患癌；因為凍的食物和飲品，凍的空調環境令人體的生命之火減弱。生命之火不能溫養臟腑而致內寒滋長。或者是太多帶有激素的食物和改變基因的食物，影響了人體細胞的新陳代謝，這些都是誘發因素。