疫情下送暖！多間本地餐廳社企免費派飯

疫情對本地各行各業帶來沉重打擊，其中每晚6點後禁堂食更令不少餐廳經營困難，出現停業、結業潮。但亦有不少本地良心餐廳和社會企業依然堅持為有需要的低收入人士和長者 派飯 ，希望與香港人共度時艱！小編找到幾間有免費 派飯 活動的餐廳和社企，希望能夠幫助有需要的人！

疫情下繼續幫助基層 多間本地餐廳及社企免費派飯

花月宮 免費派100個兩餸飯盒

位於屯門的火鍋店花月宮開業不足半年，便遇上第五波疫情，生意額大受影響。但餐廳仍然推出免費派飯活動，將於3月5日（星期六）下午5點至7點半期間，向65歲以上長者或失業人士派發兩餸飯盒。飯盒限量100個，每人限取一個，需最遲於3月4日（星期五）到店索取飯卷。

派飯活動暫時只限3月5日，有需要人士可以留意官方Facebook。

花月宮

地址：屯門良德街8號珀御坊1樓101號

電話：6655 9868

Chill Sweet 逢星期二免費派糖水

青衣糖水鋪Chill Sweet近日推出免費派糖水活動，由3月1日起，逢星期二下午3時在青衣長發商場外免費派發50碗糖水，先到先得，派完即止。餐廳亦有少量快速檢測套裝，可以派發給有需要人士，同樣是先到先得。

派發糖水的地點位於長發商場外近敬發樓位置！

餐廳亦會免費派發少量快速檢測套裝。

Chill Sweet

地址：青衣長發廣場青衣市場TCF6號

電話：6586 5624

星輝菜館 連續7日免費派飯

位於元朗的星輝菜館主打中式小炒，近日得到藝人肥媽、志雄哥（吳志雄）同黑妹（李麗霞）贊助，由3月1日至7日期間，每天上午11點至12點免費派飯，幫助疫情下受影響的街坊。

派飯活動持續一星期！

星輝菜館

地址﹕元朗建德街19號

電話﹕2392 8787

基隆茶餐廳 風雨不改繼續派飯

一向以幫助基層聞名的基隆茶餐廳在第五波疫情的衝擊下，依然風雨不改，繼續派飯。每逢星期三下午5點都會在北河街店向基層長者派飯，餐廳Facebook的相片亦顯示派飯之餘，餐廳亦有派發不同物資，包括水果及梳打餅。

餐廳多年來一直堅持幫助同區基層。

基隆茶餐廳

地址：深水埗北河街141號地下

電話：2380 3068 / 2388 6408

有愛飯盒 免費派發抗疫湯+飯盒

位於粉嶺的有愛飯盒自開業以來一直堅持派飯，與不同的義工團體、非牟利機構合作推出免費派飯活動，從初期的每日50盒加碼至現時每日100盒，還附送一碗抗疫湯。但疫情下，餐廳改經合作機構通知有需要人士以號碼卡領取飯盒，領取時間為每日下午4點至6點。

餐廳亦接受市民或機構主動提供贊助！

有愛飯盒

地址：粉嶺聯和墟和豐街9號榮熙閣地下4號鋪

電話：9561 1361

銀杏館 愛心飯盒與弱勢社群同行

社會企業銀杏館一向以基層長者、低收入人士、無家可歸者提供各種支援，疫情下亦推出愛心飯盒，希望做到與弱勢社群同行的目標。除了派飯，銀杏館亦不時會派發生活用品、食品、禦寒衣物等予有需要人士。有關銀杏館派飯地點及詳細需要留意官方Facebook更新。

銀杏館每次派飯都有工作人員全副武裝，確保安全。

銀杏館 油麻地店

地址：九龍油麻地彌敦道 385 號平安大樓一樓

電話：2789 3321

齊惜福 派飯兼派食材

香港本地的註冊慈善團體齊惜福在疫情下於恆常派飯點「齊惜福東頭社區廚房」，免費派發熱食飯盒、牛奶、蔬菜及抗疫物資。近日齊惜福再度推出「趁熱食」熱食飯盒服務，申請人通過審核後，可獲最多一年免費飯盒。有關齊惜福派飯地點及詳細需要留意官方Facebook更新。

合資格的申請人可以獲得最多一年的免費飯盒！

齊惜福東頭社區廚房

地址：九龍黃大仙東頭村道183 號東頭街市及熟食檔 2, 3, 4 號

電話：2568 2922

惜食堂 全港27部速凍自助提取機

惜食堂於2011年成立，在疫情爆發前每周提供約80,000份免費飯餐服務，幫助大量來自各區的基層人士。近日再獲李嘉誠基金會資助，繼續維持服務。惜食堂同樣參與「趁熱食」熱食飯盒服務，合資格人士憑會員卡即可於全港各區設立的27部速凍自助提取機上免費領取餸菜、飯盒或湯。