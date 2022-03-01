一文看清百貨食肆商店最新營業安排
第5波疫情數字日日創新高，這一波未平，又再傳政府「禁足令」，消息一出，全民即現盲搶潮，貨是要入，但不用搶。而且不少大型連鎖百貨及超市均不停更新營業時間，現就為大家整理超過60個大型品牌及食肆的營業時間，讓你不用再「左找右找」！
|內容
|最新營業時間
|超市百貨 / 藥房 / 傢俬店
|Aeon百貨
|超級市場營業時間維持不變，其他部門營業時間會有所調整。
旗下全線Molly Fantasy暫停營業至另行通知。
|其他部門營業時間 10:00am-9:00pm
綜合百貨內的超級市場營業時間維持不變 。
（獨立超市）
AEON SUPERMARKET 藍田店
營業時間為11:30am-8:30pm；
AEON SUPERMARKET 尖沙咀店及AEON STYLE 旺角店
營業時間則維持不變。
|Citysuper
|全線營業時間有所調整。
|全線分店營業時間 10:00am-9:00pm
|百佳超級市場
|旗下包括：Fusion、PARKnSHOP、International、Gourment、GREAT、TASTE、Frozen Store，營業時間有所調整。
|其中12間分店包括：
跑馬地成和道Fusion、
柴灣興民邨百佳、
紅磡國際都會International、
何文田半山壹號TASTE、
油麻地渡船街百佳、
橫頭磡宏暉中心百佳、
官塘和樂邨Frozen Store、
九龍灣EMAX百佳、
青衣城Fushion、
葵涌石籬邨百佳、
葵涌象山邨百佳、
將軍澳維景灣畔2 Fusion會提早3:00pm關門
全線最新營業時間: https://bit.ly/3poXkyk
|一田百貨
|各區百貨部門營業時間11:00am-8:00pm;
各區超市開門時間不變，關門時間會提早至另行通知。
|超市開門時間不變
沙田、大埔、觀塘、新蒲崗、葵芳、元朗、將軍澳、屯門、北角店超市至8:00pm
荃灣、旺角、西環店超市至8:00pm
一田KONBINI營業時間 8:30am-8:00pm
|APITA Hong Kong
（太古城）
|各分店營業時間會有所調整至另行通知。
|G/F 12:00pm-8:00pm
B/F 超級市場 9:30am-9:00pm
家品部 12:00pm-8:00pm
美食廣場 11:00am-8:00pm
（堂食最後落單時間5:15pm，外賣最後落單時間 7:15pm）
|UNY
生活創庫
|各分店營業時間會有所調整至另行通知。
|UNY樂富店超級市場 9:30am-9:00pm、
家品部 12:00pm-8:00pm、
美食廣場 11:00am-8:00pm
（堂食最後落單時間17:15, 外賣最後落單時間19:15）
UNY元朗店 9:30am-8:30pm；
UNY將軍澳店 9:30am-8:30pm
|萬寧
|全線暫停營業至另行通知。
|屈臣氏
|各分店營業時間會有所調整。
|營業時間請以「屈臣氏 隨時Chat」直接向分店店長查詢：https://bit.ly/35jABgj
|IKEA
宜家家居
|各分店營業時間會有所調整。
|銅鑼灣店、九龍灣店、沙田店、荃灣店
營業時間：星期一至五 11:00am-8:00pm，
星期六、日及公眾假期 11:00am-8:00pm；
西灣河提貨中心及特價部
營業時間 星期一至五 12:00am-8:00pm，
星期六、日及公眾假期 11:00am-8:00pm；
大埔規劃及訂購中心 星期一至日 11:00am-8:00pm；
愉景灣Close to you 星期一至日8:00am-8:00pm
瑞典餐廳
九龍灣店、沙田店、荃灣店
營業時間 星期一至日 11:00am-7:30pm
|Pricerite
實惠
|部分門市營業時間可能有更改。
|各區分店最新營業時間：https://www.pricerite.com.hk/hk/zh/storeInfo/
|服裝
|UNIQLO
|全線分店營業時間有所調整至另行通知。
所有店舖之營業時間 12:00pm-8:00pm
|個別店舖照常營業：
apm 店﹑ T Town 店﹑東薈城店 12:00pm-7:00pm
又一城店、青衣城店 12:00pm-8:00pm
利舞臺旗艦店、PopCorn 店﹑荷里活廣場店﹑朗豪坊店 12:00pm-9:00pm
|MUJI
|無印良品店舖及Café & Meal MUJI營業時間將有所調整。
|全線最新營業時間: https://muji.lu/3vdDmdN
|GU
|全線分店營業時間有所調整至另行通知。
|皇室堡店及新城市廣場店：12:00am-7:00pm
|食肆
|麥當勞
|全線甜品站暫停營業，但主餐廳繼續供應麥旋風、新地及新地筒。
|暫停24小時通宵服務（包括24小時麥麥送服務）
各區分店最新營業時間：https://bit.ly/3JMWy6l
|KFC
|各分店營業時間每日或會有所調整及更新。
|各分店營業時間: https://bit.ly/3hijEpf
*會不時更新
|Pizza Hut HK
|各分店營業時間每日或會有所調整及更新。
|各分店營業時間：https://bit.ly/3HdgY6s
*會不時更新
|大家樂
|個別分店已重新恢復營業，其他小部份分店維持堂食及外賣服務。
|由3月1日起，個別分店只提供外賣服務。
各區分店最新營業時間：https://bit.ly/3H8mIOV
|一粥麵
|個別分店已恢復營業，其他小部份分店則維持堂食及外賣服務。
|由3月1日起，個別分店只提供外賣服務。
維持堂食及外賣服務分店：天水圍嘉湖、東涌東堤、荔枝角泓景 7:00am-9:00pm
牛頭角花園、調景嶺都會駅、火炭銀禧、深井碧堤 7:00am-8:00pm
黃埔花園、藍田德田商場、美孚曼克頓 7:00am-6:00pm
|大快活
|各分店營業時間有所調整及更新。
|各區分店營業時間：https://www.fairwood.com.hk/stores
|壽司郎
|部分分店將調整堂食時間。
所有分店均提供外賣自取、foodpanda服務。
|各區分店地址及電話：https://bit.ly/39Y5XsT
|美心MX （Maxim’s MX）
|各分店營業時間有所調整及更新。
|各區分店地址及電話：https://bit.ly/3BDTwyn
|南記粉麵
|各分店營業時間有所調整及更新，另14間分店暫時停業。
|各區分店營業時間：https://bit.ly/3IISF2d
|譚仔三哥米線
|各分店營業時間有所調整及更新。
|部分分店營業時間：https://bit.ly/34Wj5Pb
*觀塘電訊一代廣場及中環威靈頓街分店暫停早餐供應至另行通知。
|譚仔雲南米線
|各分店營業時間有所調整及更新。
|全線分店營業時間：https://bit.ly/33YMvM1
|MOS Burger
|各分店營業時間有所調整及更新。
|全線分店營業時間：https://bit.ly/3p8cckJ
|鮮芋仙
|馬鞍山新港城中心分店、大埔超級城分店、深水埗V Walk分店、坑口東港城分店、黃埔天地分店暫停堂食，只提供外賣自取及外送服務。
|馬鞍山新港城中心（第4期）分店 2:00pm-10:00pm
大埔超級城C區分店 12:00pm-11:00pm
深水埗V Walk分店 12:00pm-10:00pm
坑口東港城分店 12:00pm-10:00pm
黃埔天地分店12:00pm-10:30pm
|A-Bakery
|各分店營業時間有所調整及更新。
|其中屯門海趣坊、西營盤縉城峰、港鐵上環站、港鐵尖東站、港鐵鰂魚涌站、馬頭圍、西港城、大窩口商場、港鐵大學站及港鐵元朗站暫定營業。（更新至3月1日）
其他分店營業時間：https://bit.ly/3vtkE26
|The Cheesecake Factory
|已於2月26日恢復營業。
|星期一至星期六 11:00am-8:00pm（6:00pm不設堂食）
星期日 10:00am-8:00pm（6:00pm不設堂食）
|明星海鮮酒家
|全線暫停營業至另行通知。
|深水埗及筲箕灣店照常營業。
|敘福樓
|集團旗下牛角、牛角Buffet、牛角次男坊、牛涮鍋、温野菜、柳氏家、和平飯店及永華日常所有分店暫停營業。
|鳳城酒家飲食集團
|上環店已結束營業，旗下銅鑼灣店、九龍灣店及荃灣店暫停營業至另行通知。
|北角鳳城酒家
|暫停營業至另行通知。
|富臨飯店 阿一鮑魚
|暫停營業至另行通知。
|陸羽茶室
|暫停營業至另行通知。
|陸陸雞煲火鍋 66 HOT POT
|暫停營業至另行通知。
|民聲冰室
|暫停營業至另行通知。
|楚撚記大排檔
|旗下荃灣分店暫停營業至另行通知，而土瓜灣及西環分店則會繼續營業。
|稻香全線分店
|全線分店包括稻香、稻香超級漁港、稻香漁港市集、稻香茶居、稻坊、客家好棧、潮館、迎．潮、鍾菜、鍾廚、鍾菜館暫時停業至疫情緩和。
|泰昌餅家全線分店則照常營業（將軍澳南豐廣場及尖沙咀天星碼頭分店除外）
|老馮茶居
|元朗、大埔兩間分店暫停營業至另行通知。
|大尾篤麥師傅燒烤場
|暫停營業至另行通知。