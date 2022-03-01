一文看清百貨食肆商店最新營業安排

超市百貨 / 藥房 / 傢俬店

Aeon百貨 超級市場營業時間維持不變，其他部門營業時間會有所調整。



旗下全線Molly Fantasy暫停營業至另行通知。

其他部門營業時間 10:00am-9:00pm

綜合百貨內的超級市場營業時間維持不變 。

（獨立超市）

AEON SUPERMARKET 藍田店

營業時間為11:30am-8:30pm；

AEON SUPERMARKET 尖沙咀店及AEON STYLE 旺角店

營業時間則維持不變。

Citysuper 全線營業時間有所調整。 全線分店營業時間 10:00am-9:00pm

百佳超級市場 旗下包括：Fusion、PARKnSHOP、International、Gourment、GREAT、TASTE、Frozen Store，營業時間有所調整。 其中12間分店包括：

跑馬地成和道Fusion、

柴灣興民邨百佳、

紅磡國際都會International、

何文田半山壹號TASTE、

油麻地渡船街百佳、

橫頭磡宏暉中心百佳、

官塘和樂邨Frozen Store、

九龍灣EMAX百佳、

青衣城Fushion、

葵涌石籬邨百佳、

葵涌象山邨百佳、

將軍澳維景灣畔2 Fusion會提早3:00pm關門

全線最新營業時間: https://bit.ly/3poXkyk

一田百貨 各區百貨部門營業時間11:00am-8:00pm;

各區超市開門時間不變，關門時間會提早至另行通知。 超市開門時間不變

沙田、大埔、觀塘、新蒲崗、葵芳、元朗、將軍澳、屯門、北角店超市至8:00pm

荃灣、旺角、西環店超市至8:00pm

一田KONBINI營業時間 8:30am-8:00pm



APITA Hong Kong

（太古城） 各分店營業時間會有所調整至另行通知。 G/F 12:00pm-8:00pm

B/F 超級市場 9:30am-9:00pm

家品部 12:00pm-8:00pm

美食廣場 11:00am-8:00pm

（堂食最後落單時間5:15pm，外賣最後落單時間 7:15pm）

UNY

生活創庫 各分店營業時間會有所調整至另行通知。 UNY樂富店超級市場 9:30am-9:00pm、

家品部 12:00pm-8:00pm、

美食廣場 11:00am-8:00pm

（堂食最後落單時間17:15, 外賣最後落單時間19:15）

UNY元朗店 9:30am-8:30pm；

UNY將軍澳店 9:30am-8:30pm

萬寧 全線暫停營業至另行通知。

IKEA

宜家家居 各分店營業時間會有所調整。 銅鑼灣店、九龍灣店、沙田店、荃灣店

營業時間：星期一至五 11:00am-8:00pm，

星期六、日及公眾假期 11:00am-8:00pm；



西灣河提貨中心及特價部

營業時間 星期一至五 12:00am-8:00pm，

星期六、日及公眾假期 11:00am-8:00pm；



大埔規劃及訂購中心 星期一至日 11:00am-8:00pm；

愉景灣Close to you 星期一至日8:00am-8:00pm



瑞典餐廳

九龍灣店、沙田店、荃灣店

營業時間 星期一至日 11:00am-7:30pm

Pricerite

實惠 部分門市營業時間可能有更改。 各區分店最新營業時間：https://www.pricerite.com.hk/hk/zh/storeInfo/

服裝

UNIQLO 全線分店營業時間有所調整至另行通知。

所有店舖之營業時間 12:00pm-8:00pm 個別店舖照常營業：

apm 店﹑ T Town 店﹑東薈城店 12:00pm-7:00pm

又一城店、青衣城店 12:00pm-8:00pm

利舞臺旗艦店、PopCorn 店﹑荷里活廣場店﹑朗豪坊店 12:00pm-9:00pm

MUJI 無印良品店舖及Café & Meal MUJI營業時間將有所調整。 全線最新營業時間: https://muji.lu/3vdDmdN

GU 全線分店營業時間有所調整至另行通知。 皇室堡店及新城市廣場店：12:00am-7:00pm

食肆

Pizza Hut HK 各分店營業時間每日或會有所調整及更新。 各分店營業時間：https://bit.ly/3HdgY6s

*會不時更新

一粥麵 個別分店已恢復營業，其他小部份分店則維持堂食及外賣服務。 由3月1日起，個別分店只提供外賣服務。

維持堂食及外賣服務分店：天水圍嘉湖、東涌東堤、荔枝角泓景 7:00am-9:00pm

牛頭角花園、調景嶺都會駅、火炭銀禧、深井碧堤 7:00am-8:00pm

黃埔花園、藍田德田商場、美孚曼克頓 7:00am-6:00pm

MOS Burger 各分店營業時間有所調整及更新。 全線分店營業時間：https://bit.ly/3p8cckJ

鮮芋仙 馬鞍山新港城中心分店、大埔超級城分店、深水埗V Walk分店、坑口東港城分店、黃埔天地分店暫停堂食，只提供外賣自取及外送服務。 馬鞍山新港城中心（第4期）分店 2:00pm-10:00pm

大埔超級城C區分店 12:00pm-11:00pm

深水埗V Walk分店 12:00pm-10:00pm

坑口東港城分店 12:00pm-10:00pm

黃埔天地分店12:00pm-10:30pm

The Cheesecake Factory 已於2月26日恢復營業。 星期一至星期六 11:00am-8:00pm（6:00pm不設堂食）

星期日 10:00am-8:00pm（6:00pm不設堂食）

明星海鮮酒家 全線暫停營業至另行通知。 深水埗及筲箕灣店照常營業。

敘福樓 集團旗下牛角、牛角Buffet、牛角次男坊、牛涮鍋、温野菜、柳氏家、和平飯店及永華日常所有分店暫停營業。

鳳城酒家飲食集團 上環店已結束營業，旗下銅鑼灣店、九龍灣店及荃灣店暫停營業至另行通知。

北角鳳城酒家 暫停營業至另行通知。

富臨飯店 阿一鮑魚 暫停營業至另行通知。

陸羽茶室 暫停營業至另行通知。

陸陸雞煲火鍋 66 HOT POT 暫停營業至另行通知。

民聲冰室 暫停營業至另行通知。

楚撚記大排檔 旗下荃灣分店暫停營業至另行通知，而土瓜灣及西環分店則會繼續營業。

稻香全線分店 全線分店包括稻香、稻香超級漁港、稻香漁港市集、稻香茶居、稻坊、客家好棧、潮館、迎．潮、鍾菜、鍾廚、鍾菜館暫時停業至疫情緩和。 泰昌餅家全線分店則照常營業（將軍澳南豐廣場及尖沙咀天星碼頭分店除外）

老馮茶居 元朗、大埔兩間分店暫停營業至另行通知。