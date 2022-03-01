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一文看清百貨食肆商店最新營業安排

by editorial

第5波疫情數字日日創新高，這一波未平，又再傳政府「禁足令」，消息一出，全民即現盲搶潮，貨是要入，但不用搶。而且不少大型連鎖百貨及超市均不停更新營業時間，現就為大家整理超過60個大型品牌及食肆的營業時間，讓你不用再「左找右找」！

內容最新營業時間
超市百貨 / 藥房 / 傢俬店
Aeon百貨超級市場營業時間維持不變，其他部門營業時間會有所調整。

旗下全線Molly Fantasy暫停營業至另行通知。
其他部門營業時間 10:00am-9:00pm  
綜合百貨內的超級市場營業時間維持不變 。
（獨立超市）
AEON SUPERMARKET 藍田店
營業時間為11:30am-8:30pm；
AEON SUPERMARKET 尖沙咀店及AEON STYLE 旺角店
營業時間則維持不變。
Citysuper全線營業時間有所調整。全線分店營業時間 10:00am-9:00pm
百佳超級市場旗下包括：Fusion、PARKnSHOP、International、Gourment、GREAT、TASTE、Frozen Store，營業時間有所調整。  其中12間分店包括：
跑馬地成和道Fusion、
柴灣興民邨百佳、
紅磡國際都會International、
何文田半山壹號TASTE、
油麻地渡船街百佳、
橫頭磡宏暉中心百佳、
官塘和樂邨Frozen Store、
九龍灣EMAX百佳、
青衣城Fushion、
葵涌石籬邨百佳、
葵涌象山邨百佳、
將軍澳維景灣畔2  Fusion會提早3:00pm關門
全線最新營業時間: https://bit.ly/3poXkyk  
一田百貨各區百貨部門營業時間11:00am-8:00pm;
各區超市開門時間不變，關門時間會提早至另行通知。		超市開門時間不變
沙田、大埔、觀塘、新蒲崗、葵芳、元朗、將軍澳、屯門、北角店超市至8:00pm
荃灣、旺角、西環店超市至8:00pm
一田KONBINI營業時間 8:30am-8:00pm  
APITA Hong Kong
（太古城）		各分店營業時間會有所調整至另行通知。G/F 12:00pm-8:00pm
B/F 超級市場 9:30am-9:00pm
家品部 12:00pm-8:00pm
美食廣場 11:00am-8:00pm
（堂食最後落單時間5:15pm，外賣最後落單時間 7:15pm）  
UNY
生活創庫		各分店營業時間會有所調整至另行通知。  UNY樂富店超級市場 9:30am-9:00pm、
家品部 12:00pm-8:00pm、
美食廣場 11:00am-8:00pm
（堂食最後落單時間17:15, 外賣最後落單時間19:15）
UNY元朗店 9:30am-8:30pm；
UNY將軍澳店 9:30am-8:30pm  
萬寧全線暫停營業至另行通知。
屈臣氏各分店營業時間會有所調整。  營業時間請以「屈臣氏 隨時Chat」直接向分店店長查詢：https://bit.ly/35jABgj  
IKEA
宜家家居		各分店營業時間會有所調整。銅鑼灣店、九龍灣店、沙田店、荃灣店
營業時間：星期一至五 11:00am-8:00pm，
星期六、日及公眾假期 11:00am-8:00pm；

西灣河提貨中心及特價部
營業時間 星期一至五 12:00am-8:00pm，
星期六、日及公眾假期 11:00am-8:00pm；

大埔規劃及訂購中心 星期一至日 11:00am-8:00pm；
愉景灣Close to you 星期一至日8:00am-8:00pm  

瑞典餐廳
九龍灣店、沙田店、荃灣店
營業時間 星期一至日 11:00am-7:30pm  
Pricerite
實惠		部分門市營業時間可能有更改。  各區分店最新營業時間：https://www.pricerite.com.hk/hk/zh/storeInfo/  
服裝
UNIQLO全線分店營業時間有所調整至另行通知。
所有店舖之營業時間 12:00pm-8:00pm		個別店舖照常營業：
apm 店﹑ T Town 店﹑東薈城店  12:00pm-7:00pm
又一城店、青衣城店 12:00pm-8:00pm
利舞臺旗艦店、PopCorn 店﹑荷里活廣場店﹑朗豪坊店  12:00pm-9:00pm  
MUJI無印良品店舖及Café & Meal MUJI營業時間將有所調整。  全線最新營業時間: https://muji.lu/3vdDmdN  
GU全線分店營業時間有所調整至另行通知。皇室堡店及新城市廣場店：12:00am-7:00pm
食肆
麥當勞全線甜品站暫停營業，但主餐廳繼續供應麥旋風、新地及新地筒。暫停24小時通宵服務（包括24小時麥麥送服務）  
各區分店最新營業時間：https://bit.ly/3JMWy6l  
KFC  各分店營業時間每日或會有所調整及更新。  各分店營業時間: https://bit.ly/3hijEpf
*會不時更新
Pizza Hut HK各分店營業時間每日或會有所調整及更新。  各分店營業時間：https://bit.ly/3HdgY6s
*會不時更新
大家樂個別分店已重新恢復營業，其他小部份分店維持堂食及外賣服務。  由3月1日起，個別分店只提供外賣服務。  
各區分店最新營業時間：https://bit.ly/3H8mIOV  
一粥麵個別分店已恢復營業，其他小部份分店則維持堂食及外賣服務。由3月1日起，個別分店只提供外賣服務。  
維持堂食及外賣服務分店：天水圍嘉湖、東涌東堤、荔枝角泓景 7:00am-9:00pm  
牛頭角花園、調景嶺都會駅、火炭銀禧、深井碧堤 7:00am-8:00pm  
黃埔花園、藍田德田商場、美孚曼克頓 7:00am-6:00pm
大快活各分店營業時間有所調整及更新。  各區分店營業時間：https://www.fairwood.com.hk/stores
壽司郎部分分店將調整堂食時間。
所有分店均提供外賣自取、foodpanda服務。		各區分店地址及電話：https://bit.ly/39Y5XsT  
美心MX （Maxim’s MX）各分店營業時間有所調整及更新。各區分店地址及電話：https://bit.ly/3BDTwyn
南記粉麵各分店營業時間有所調整及更新，另14間分店暫時停業。  各區分店營業時間：https://bit.ly/3IISF2d  
譚仔三哥米線各分店營業時間有所調整及更新。部分分店營業時間：https://bit.ly/34Wj5Pb
*觀塘電訊一代廣場及中環威靈頓街分店暫停早餐供應至另行通知。  
譚仔雲南米線各分店營業時間有所調整及更新。全線分店營業時間：https://bit.ly/33YMvM1
MOS Burger各分店營業時間有所調整及更新。全線分店營業時間：https://bit.ly/3p8cckJ
鮮芋仙馬鞍山新港城中心分店、大埔超級城分店、深水埗V Walk分店、坑口東港城分店、黃埔天地分店暫停堂食，只提供外賣自取及外送服務。  馬鞍山新港城中心（第4期）分店 2:00pm-10:00pm
大埔超級城C區分店  12:00pm-11:00pm
深水埗V Walk分店  12:00pm-10:00pm
坑口東港城分店  12:00pm-10:00pm
黃埔天地分店12:00pm-10:30pm
A-Bakery各分店營業時間有所調整及更新。其中屯門海趣坊、西營盤縉城峰、港鐵上環站、港鐵尖東站、港鐵鰂魚涌站、馬頭圍、西港城、大窩口商場、港鐵大學站及港鐵元朗站暫定營業。（更新至3月1日）  
其他分店營業時間：https://bit.ly/3vtkE26
The Cheesecake Factory已於2月26日恢復營業。星期一至星期六 11:00am-8:00pm（6:00pm不設堂食）
星期日 10:00am-8:00pm（6:00pm不設堂食）
明星海鮮酒家全線暫停營業至另行通知。深水埗及筲箕灣店照常營業。
敘福樓集團旗下牛角、牛角Buffet、牛角次男坊、牛涮鍋、温野菜、柳氏家、和平飯店及永華日常所有分店暫停營業。
鳳城酒家飲食集團上環店已結束營業，旗下銅鑼灣店、九龍灣店及荃灣店暫停營業至另行通知。
北角鳳城酒家暫停營業至另行通知。
富臨飯店　阿一鮑魚  暫停營業至另行通知。
陸羽茶室暫停營業至另行通知。
陸陸雞煲火鍋 66 HOT POT  暫停營業至另行通知。
民聲冰室暫停營業至另行通知。
楚撚記大排檔旗下荃灣分店暫停營業至另行通知，而土瓜灣及西環分店則會繼續營業。
稻香全線分店全線分店包括稻香、稻香超級漁港、稻香漁港市集、稻香茶居、稻坊、客家好棧、潮館、迎．潮、鍾菜、鍾廚、鍾菜館暫時停業至疫情緩和。  泰昌餅家全線分店則照常營業（將軍澳南豐廣場及尖沙咀天星碼頭分店除外）  
老馮茶居元朗、大埔兩間分店暫停營業至另行通知。
大尾篤麥師傅燒烤場暫停營業至另行通知。