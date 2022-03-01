黃Viu 每月活躍用戶達5860萬 走勢凌厲 二月收視榜出爐 養眼男神刺激綜藝收視

「黃Viu煲劇平台」近日發表「二月新春收視排行榜」，並公布該平台最多人點擊的五大劇集和五大綜藝節目，今日為你揭開香港觀眾的心水名單，看看你的最愛有沒有上榜吧！

觀眾偏好喜劇題材

由雨神鄭智薰（Rain）、金汎、Uie和孫娜恩主演的奇幻醫療喜劇《Ghost Doctor》上周圓滿落幕，不但寫下全國收視率7.9%、8.3%佳績，還一舉刷新自身紀錄，更同時制霸「二月黃Viu劇集榜」，榮登眾劇之首，威盡全亞洲！亞軍和季軍則由漫改愛情喜劇《女神降臨》、話題古裝史劇《衣袖紅鑲邊》包攬，反映不少觀眾喜歡一口氣足本煲劇，帶挈劇集翻紅；另外，由視帝菅田將暉孭飛的推理日劇《勿說是推理》亦以高人氣打入第四名，成為二月榜單中唯一一部非韓劇類別，可見該劇亦深受用戶支持；而韓國首部「禁酒令」劇集《花開時想月》也在一片劇海中殺出重圍、乘勢拿下第五名！

《Ghost Doctor》

《衣袖紅鑲邊》

至於「二月黃Viu綜藝榜」則由人氣韓綜《我獨自生活》、《玩甚麼好呢》、《我家的熊孩子》、《認識的哥哥》和《兩天一夜第四季》分庭抗禮！其中真人騷《我獨自生活》本月嘉賓雲集Kpop紅星，包括SHINee珉豪、Key和WINNER MINO，養眼程度爆燈；新晉男神羅人友亦強勢加盟《兩天一夜第四季》，刺激觀眾追看慾望，促使收視表現持續向好！

《兩天一夜第四季》

《我獨自生活》

加大投資原創內容

近日母公司電訊盈科發表年度業績，「黃Viu煲劇平台」於2021年按年取得37%的收益增長，每月活躍用戶總數更升至5,860萬名（較2020年增加約30%）！截至2021年12月底為止，「黃Viu」付費用戶人數亦大幅上揚至840萬名（較2020年增加約58%），其中泰國及印尼兩大主要市場增長強勁、菲律賓及南非亦有顯著增幅。

為迎合更廣濶及不斷增長的觀眾群的影視需求，除了專注提供韓國、 日本和華語等泛區域性的亞洲娛樂內容外，「黃Viu煲劇平台」將會加大投資Viu Original原創內容，創造更大效益；同時宣布本年度致力製作超過30齣原創作品，並會在所有市場全線上架，惠及所有用戶。

《無所不教！全民大學校》將於3月23日全套上架。（網上圖片）