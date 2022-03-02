《膠戰S2》幕後花絮超爆笑 珈其笑煨Sir係「細鵰」 Jeffrey：我俾Edan含…

《膠戰S2》由呂爵安（Edan）、岑珈其、魏浚笙（Jeffrey）、徐浩昌（肥腸）、黃正宜（阿正）和劉沛蘅（Hillary）主持，播出以來大受歡迎，雖然節目1月尾已經播完，但膠粉直到依家都不捨得，狂推拍第3季！昨晚Edan在自己YouTube頻道上載《跟我去返工EP.10：史上尺度最大😱！！膠戰S2冬季旅行VLOG！》短片，還說：「可能我地平時溝通尺度都比較大，希望大家唔好見怪😂我哋S3見！」

《膠戰S2》雖然1月尾已經播完，但膠粉直到依家都不捨得，狂推拍第3季！

短片一開始除了煨Sir Jeffrey外，5膠一起坐車去開工，阿正說：「冇Jeffrey冇動力，我同你講呢個Opening冇人睇！」之後阿正忽然捉着Edan的手狂讚他：「我不嬲都覺得Edan係一個好嘅Artist ，好全能，同埋佢對朋友好好，一定唔會post一啲或者出一啲好核突嘅圖同片，係唔係？」怎料轉頭Edan就出了阿正低炒、露出爆牙的「黑片」，結果當然被阿正打啦！

短片一開始除了煨Sir Jeffrey外，5膠一起坐車去開工。

之後阿正忽然捉着Edan的手狂讚他：「佢對朋友好好，一定唔會post一啲或者出一啲好核突嘅圖同片！」

怎料轉頭Edan就出了阿正低炒、露出爆牙的「黑片」，結果當然被阿正打啦！

之後大家去到拍攝現場，終於見到Jeffrey了，Edan問大家：「覺唔覺得Jeffrey學壞咗？」阿正立即說：「學壞咗啦！」Edan重提Jeffrey之前的有味留言：「有冇見佢喺我個post留言？我話我想做楊過，你就做隻鵬，佢就喺我個post留言：『佢話做你隻鵰？』仲要講咩……」Jeffrey接着說：「你想做細鵰定大鵰？」Edan向阿正投訴：「佢跟得你多！」阿正就問Jeffrey：「 其實你本身想講咩鵰先？」 Jeffrey解釋：「大家都有睇《神鵰俠侶》！」這時珈其忽然說：「佢哋話你係細鵰喎！」Jeffrey即時很尷尬，Edan就幫講說：「我見過，唔係嘅！」怎料Jeffrey忽然說：「我俾你含……」全場立即瘋狂爆笑！Edan說：「喂，我條Vlog出唔到街呀！」

大家去到拍攝現場，終於見到Jeffrey了。

Edan重提Jeffrey之前「你想做細鵰定大鵰」的有味留言。

Edan和Jeffrey細鵰、大鵰對話，源自於這個《神鵰俠侶》造型。

這時珈其忽然說：「佢哋話你係細鵰喎！」Jeffrey即時很尷尬！

Edan就幫講說：「我見過，唔係嘅！」

很多膠粉都留言說看得很開心：「好掛住膠戰! 好掛住6膠! 多謝Edan！S2完咗就冇睇電視 ，每星期快樂泉源，一定要有S3 , S4！」、「好耐冇開心咁笑過，疫情期間真係需要多啲開心嘅嘢！」、「膠戰behind the scenes好搞笑，同埋六膠嘅火花好正，尤其係阿正同Edan呢對sister CP！」、「呢排啲新聞睇到令人好down及不能理解，疫症及戰爭沒完沒了， 真係好需要搵啲嘢調劑輕鬆下 ，6膠嘅化學作用真係冇得頂！」

怎料Jeffrey忽然說：「我俾你含……」

全場立即瘋狂爆笑！