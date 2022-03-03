AK、Alton出合唱新歌《REBOUND》　生粉、蛋白粉：雙A組合無得輸，Rap好正

MIRROR成員AK（江𤒹生）和Alton（王智德），今日推出合唱新歌《REBOUND》，Alton還親填Rap詞，雖然MV今晚9時才有得看，但昨日兩人已經在社交平台上載新歌MV預告片，片中見AK和Alton挨着瞓覺，之後兩人和一班好友開派對，開心又熱鬧。AK留言：「希望可以係呢段艱難嘅日子裏面，俾到幾分鐘歡樂大家，無論情況有幾壞，最後一定會REBOUND。」Alton說：「最靚仔同最有型嘅人出現了」、「望君一笑！」新歌MV客串歌手陣容鼎盛，包括隊中兄弟Lokman（楊樂文）、Frankie（陳瑞輝）、C AllStar陳健安（On仔）、洪嘉豪、陳穎欣、「小薯茄」鄧麗英、組合ONE PROMISE和Nowhere Boys等，令粉絲超期待！

MIRROR成員AK和Alton，今日推出合唱新歌《REBOUND》。

AK、Alton又跟粉絲大玩互動遊戲：「 準備好嘅你哋，跟住MV預告嘅呢段音樂，自創15秒嘅Rap詞等未Ready嘅朋友一齊迎接「REBOUND」，Post IG Story Tag返 @kisang @altonwongz @mirror.weare ，出色嘅作品我哋就會Repost，等大家一齊REBOUND！」AK的生粉和Alton的蛋白粉都很踴躍參加：「MIRROR AK加王勁，睇到生粉入晒定，聽歌loop歌無時停，新歌宣傳起世嚟，REBOUND過後，坐住跑車四圍Fing！ 」、「聽日唔使出街，留喺屋企乖乖，坐等聽Live，唔使搵周公，九點較個鬧鐘，輕輕鬆鬆！」

昨日兩人已經在社交平台上載新歌MV預告片，片中見AK和Alton挨着瞓覺。

之後兩人和一班好友開派對，開心又熱鬧。

MV還有辣跑鏡頭。

《REBOUND》1時在各大音樂平台上架後，生粉和蛋白粉都大讚：「王智德、江𤒹生雙A組合無得輸！」、「好新鮮，Rap好正！」、「正呀，正能量滿晒，好期待今晚嘅MV！」、「Lets dance and clap your hands！」、「好party feel！」、「你今次真係顛倒眾生嘅王勁！」、「個vibe好正呀！」、「首歌好正喎！受疫情折磨緊，聽佐心情會放鬆一些！」、「歌詞：『平時九龍過海我都會坐飛機』勁型！」

今次終於等到Alton出歌，蛋白粉超開心！

AK、Alton又跟粉絲大玩互動遊戲：「 準備好嘅你哋，跟住MV預告嘅呢段音樂，自創15秒嘅Rap詞等未Ready嘅朋友一齊迎接「REBOUND」！」