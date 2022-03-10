腦部有變化 不得不說謊？

我們常說：「一個謊言說上千篇，就會變成真話。」對於病態說謊者來說，也有類似情況 —— 臨床上發覺，有時候他們自己也會真的相信這些謊言，即使謊言是十分無稽。

一般來說，病態說謊者都是從小就開始習慣性說謊。常見的情況是，他們小時候的依附關係（Attachment），即與父母或其他重要親人的情感連結，並不穩固，使他們在個人發展的過程中無法形成足夠的自尊與自信，而且會太在意外界對自己的看法。很可能有一天，他們為了維持自尊說了一個謊，並且發覺說謊原來可以美化自己，於是漸漸的不斷用這方法，編造故事來鞏固自己的形象，最後愈編愈離譜，再沒有人相信，但他們並不會停止，因為可能他們對自己的謊言也已經深信不疑。這就是最典型的一種病態。

「一個謊言說上千篇，就會變成真話。」對於病態說謊者來說，也有類似情況 。

病態說謊者的性格也有一些普遍特點：在日常生活中他們看來是正常人，像其他人一樣生活，但他們大多獨來獨往，不喜歡社交，沒有甚麼朋友。

說到底，病態說謊是否純屬心理現象呢？原來也不盡然。曾有研究指出，部分病態說謊者前額葉的「白質」（White Matter）比正常人多，但同時「灰質」（Grey Matter）則比正常人少。大致上，「白質」掌管溝通及表達能力，「灰質」則掌管情感。以上的差異，可能是形成病態說謊的其中一個原因：口才好、表達能力高，於是有很多機會發覺說謊不難；而灰質少，亦可能令他們對「呃人」不太會內疚。