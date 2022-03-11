溫補祛內寒 治癌療效顯著

癌症屬於寒毒寒邪，現代醫學好似也感覺到的，西醫會採用電療化療，但電療和化療太傷細胞了。正常細胞和寒毒細胞全都電死了，也不是好的方法。告訴你們：在臨床上，用溫補祛內寒的中藥，才是拯救病人的最好方法，癌細胞會經不起能強壯身體和溫暖身體的中藥而溶解。用中藥溫解寒毒，將看到身體上的腫物在我的面前消失。

西醫採用電療化療，但電療和化療太傷細胞，正常細胞和寒毒細胞全都電死了，也不是好的方法。

以下一些腫瘤病例，治療效果非常好。

病例一：82歲，男性，頸部甲狀腺部位，腫瘤有芒果般大，不規則，堅硬無比，大得很快。不願意去西醫檢測，直接到診所看中醫。因中醫起初亦信心不大，故一診二診未見效果。家人叫中醫勸他找西醫檢查，但他堅決不去，因為他知道入了醫院後就不能再出院了，而且會在醫院死得很慘。在他的堅持下，中醫改了藥方，他每次要藥13包。服完改了藥方的13包後，覆診時他的腫瘤明顯細了，後覆診幾次，一個芒果大的腫瘤在眼前消失了。效果之快是中醫也沒有預料到的。



病例二：跟著又有一位女士的甲狀腺腫瘤，2cm x 2cm大，圓型、質硬、可上下推動。不敢去西醫處檢查，每次5劑中藥，覆診第3次腫瘤軟化了，第5次腫瘤消失。效果明顯及快。現再跟著有3個子宮瘤接受治療，現要等她們在西醫的檢查結果。