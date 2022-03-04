去年壓力爆煲 坦承消瘦好多 Anson Lo：為愛我嘅人更有勇氣去行落去

Anson Lo （盧瀚霆）上星期五（25日）推出以吸血鬼做主題的新歌《Mr. Stranger》，MV在YouTube上架，至今已累積超過280萬觀看次數，成績超好！教主今日接受商台節目《叱咤樂壇》主持謝茜嘉訪問，他說新歌最大壓力是要做一隻和《Megahit》完全不同風格的歌：「因為《Megahit》俾我感覺係一首Bright啲、Party feel啲嘅歌，所以今次搵一啲暗黑啲少少嘅歌！」

Anson Lo 上星期五推出以吸血鬼做主題的新歌《Mr. Stranger》，MV在YouTube上架，至今已累積超過280萬觀看次數，成績超好！

謝茜嘉話監製Edward Chan 大讚教主：「今次高音部分叻仔，一啲激烈嘅字眼好夠膽用聲，今次係你好開放嘅一次，你自己同唔同意？」教主笑着回應：「我好少聽Edward 咁樣讚我，今次錄《Mr. Stranger》好好玩，有好多唔同部分，我用咗唔同程度嘅憤怒，或者唔同程度嘅沙啞，用自己把聲玩多啲！」

教主今日接受商台節目《叱咤樂壇》主持謝茜嘉訪問，做吸血鬼的爪牙手勢。

教主希望透過《Mr. Stranger》將自己另一面讓人看，事前打了千字文給首次合作的填詞人王樂儀：「講自己嘅黑暗面，自己喺2021年嘅掙扎，上年年尾我喺精神上經歷一啲咩狀態！」他說上年年尾意識到自己壓力爆煲：「上年踏入11月嘅時候，我喺IG上載咗一個貼文，話近排壓力爆煲，但我會繼續努力嘅，但嗰時我冇好detail講點解，或者冇同大家講我嘅狀態，因為我唔想大家擔心，嗰陣時未係好想講住，不如喺新歌講，我好鍾意喺表演、音樂裏面去抒發自己一啲諗法，我覺得呢個過程好爽，喺做緊自己最鍾意做嘅嘢嘅時候，又可以表達自己好想同大家講，但平時冇機會講嘅嘢，我自己覺得最過癮！」

教主希望透過《Mr. Stranger》將自己另一面讓人看。

教主覺得王樂儀的歌詞寫得很中：「佢最中係除咗講我2021年嘅嘢，依家我用咩方法去解決呢？ 歌詞『真實 為了你我更勇敢 』，依一句說話概括到依家我搵到一個出口，為咗所有支持我、愛我嘅人，我會更有勇氣去行落去，更有勇氣show多啲唔同嘅一面，接受多啲自己唔同工作上嘅形象，或者自己內心世界感受最真嘅一面，都冇以前咁驚咁大壓力！」

教主覺得王樂儀的歌詞寫得很中：「佢最中係除咗講我2021年嘅嘢，依家我用咩方法去解決呢？ 歌詞『真實 為了你我更勇敢 』，依一句說話概括到依家我搵到一個出口。」

教主又透露壓力好轉是因為2022年1月中接了一部電影：「因為電影裏面我個角色叫張子傑，呢角色係學習點樣放低同釋懷，我走入呢個角色嘅心路歷程，都教我放低一啲對自己過分嘅執着，或者過分嘅要求，其實會舒服啲，一月中開始自己個腦慢慢諗通！」

教主又透露壓力好轉是因為2022年1月中接了一部電影：「因為電影裏面我個角色叫張子傑，呢角色係學習點樣放低同釋懷！」

教主今年一月中開始慢慢想通！

談到新歌MV有四個造型，教主說最喜歡有腰封的吸血鬼嘅造型：「嗰個腰封令我諗起我一開始出道嘅時候我成日着嘅嘢，好似回到以前自己最舒服嘅一個形象，而且for跳舞係最好睇！」主持問拍MV前要不要節食？教主話：「 唔使，因為我本身瘦底，其實自己消瘦咗好多，呢個係一個秘密，嗰條Belt對我嚟講係太鬆，好多次拍跳舞場景嘅時候， NG係因為條Belt甩咗，因為太鬆，我要用雙面膠紙黐實佢，我條腰太幼喇！」