姜濤感謝醫護人員：你們是這個年代真正的英雄￼

第5波疫情失控，香港政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨日表示，估計全港已有約15%人口染疫，數字在未來一段時間應該只會增加，不會減少！

在嚴峻疫情下，醫護人員承受巨大壓力，但仍謹守崗位，令人敬佩！昨晚姜濤在社交平台貼出藍天白雲相感謝醫護人員：「每天看著疫情新聞，都有很多感慨，真心想跟所有香港的醫護人員說：感謝你們，感謝你們的堅持，感謝你們的守護，知道你們現正承受著巨大的壓力，真的太不容易，你們是這個時代真正的英雄！」

其實姜Man早在2020年疫情爆發初期，已經好關心醫護人員，他在同年21歲生日當天推出新歌《蒙著嘴說愛你》，除了感謝醫護人員之外，還為香港人打氣，超有愛！

姜濤在社交平台貼出藍天白雲相感謝醫護人員。

姜濤寫道：「知道你們現正承受著巨大的壓力，真的太不容易，你們是這個時代真正的英雄！」

姜Man在2020年21歲生日，推出新歌《蒙著嘴說愛你》，感謝醫護人員。