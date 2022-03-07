COLLAR仙氣成員 同粉絲傾偈被問：「點溝到你？」 Candy咁樣答……

女團COLLAR今年1月12以處女歌《Call My Name!》出道，MV在YouTube上架至今已累積超過259萬觀看次數，成續不俗！8位成員中以年紀最小的Candy（王家晴）最脫胎換骨，她在《全民造星IV》96強初選表演綵排時，就被花姐狂插：「聽講你係大熱，但你依家乜都唔識，我睇唔起憑樣入圍嘅人！」Candy坦言：「我都睇唔起！」之後Candy發力狂追，結果在總決賽得到第8名，連花姐都說對Candy刮目相看！

COLLAR 8位成員中，以年紀最小的Candy（王家晴）最脫胎換骨。

Candy在《全民造星IV》96強初選表演綵排時，就被花姐狂插：「你依家乜都唔識，我睇唔起憑樣入圍嘅人！」

Candy坦言：「我都睇唔起！」之後Candy發力狂追，結果在總決賽得到第8名！

19歲的Candy外表仙氣，現正就讀城市大學心理學系，她讀中學時還是學校籃球隊和田徑隊短跑選手，能文能武。昨天Candy在IG Story和晴天蛙蛙（Candy粉絲名稱）聊天，有粉絲問在城大見到她可不可以影相，Candy說：「 可以的，喺街度見到我都可以㗎，前題係你要認到我！」難道Candy的返學look跟出鏡大不同？有粉絲又問：「 牙糖（Candy暱稱），我想講以前打學界對過你嗰隊，嗰時覺得你好靚，但係唔敢拎你IG，依家終於拎到！」還有粉絲很直接問：「點溝到你？」Candy就好巧妙說：「加水變糖水，再加你鍾意嘅材料，我就鍾意落桃膠，好味！」再加5個笑到喊Emoji公仔，四両撥千斤！

昨天Candy在IG Story和粉絲聊天，有粉絲問在城大見到她可不可以影相，Candy說：「 可以的，喺街度見到我都可以㗎，前題係你要認到我！」

Candy讀中學時是學校籃球隊隊員，有粉絲表示曾經和Candy打過學界比賽。

還有粉絲很直接問：「點溝到你？」Candy就巧妙回答。

有晴天蛙蛙搞笑問Candy：「係咪真係$200~1條頭髮？」Candy搞鬼回答：「我平啲嘅， $150一條， $200兩條，買10送2，買滿100條加送貓毛，滿1000條會有10條蘇雅琳（隊友Ivy So）的頭髮，有意DM落單，會有專人回覆（可能）！」亦有晴天蛙蛙問Candy：「做女團壓力大唔大？ 」Candy回覆說：「 壓力一定有，但有咁多人陪我，我並不孤單！」之後回答另一個粉絲時又說：「我自己抗壓嘅能力都唔係特別好，最近也有壓力大嘅時候，但一如既往，我會同自己溝通，諗吓壓力嘅源頭係咩，再同信任嘅朋友傾訴，講完之後我個心會舒服啲！」亦有急症室員工，工作繁重，求牙糖鼓勵，Candy即為醫護打氣說：「知道疫情期間，醫護真的真的很很很辛苦，真的辛苦了，希望大家也鼓勵一下前線的醫護人員，因為他們真的正面與病毒對抗，respect ，加油！」

有晴天蛙蛙搞笑問Candy：「係咪真係$200~1條頭髮？」Candy搞鬼回答：「我平啲嘅， $150一條！」

有晴天蛙蛙問Candy：「做女團壓力大唔大？ 」Candy回覆說：「 壓力一定有，但有咁多人陪我，我並不孤單！」