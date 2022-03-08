AK、Jer、肥仔主理！日式串燒店 影の鳥 推4款便當 最平＄268嚐5款皇牌串燒

第五波新冠肺炎疫情肆虐，多間食肆及零售店都抵不住疫市來襲，決定暫停營業或關門大吉。同時也有餐廳緊守崗位推出外賣優惠或抗疫飯盒，與市民共渡時艱。而去年年底令鏡粉和404為之瘋狂，由MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）、柳應廷（Jer）和ERROR成員梁業（肥仔）合資開設的日式串燒店 影の鳥 亦推出4款「匠の膳」日式便當，讓大家在疫情下都可以在家品嚐美食。

影の鳥受粉絲捧場，去年12月開業時訂座已去到今年2月中旬，可謂一席難求。不過粉絲又無需灰心，因為由明天（3月9日起），餐廳推出4款選用料矜貴的「匠の膳」日式便當，每款便當即叫即做，每款每日限量供應約20個，售完即止，相信又會引來一眾粉絲搶先落單！

Dear Kagenotori燒物丼（＄268）

綜合五款「影の鳥」最受歡迎的串燒，當中包括鹽燒華味鳥雞肉串、燒手打免治雞肉棒、鹽燒華味鳥手羽、鹽燒厚切牛舌串及鹽燒黑豚腩串。

華味鳥為九州著名的雞肉銘柄，肉質呈粉紅色，口感嫩滑多汁。

水形日本鰻鱺丼（＄288）

將日本產鰻鱺（白鱔）以鹽燒方式燒至外脆內嫩，同時附上鰻魚汁，打造雙重鮮味。

每件鰻鱺切成足一吋厚

匠の膳燒米国牛小排丼（＄308）

採用美國牛小排，油花分布均勻、牛小排經燒炙至半熟後令油花更甘香，入口口感肉質滑嫩。

金星四色刺身丼（＄338）

選用4款大受港人歡迎的刺身，包括入口即融的拖羅刺身、鮮甜吞拿魚茸、原隻新鮮蟹肉拆肉製成的鮮松葉蟹肉和油份於口中爆開的三文魚籽，滿足一盡想念日本的你。

各位有興趣的話，可以到尖沙咀門市直接下單，凡惠顧兩客或以上外賣自取即可享9折，於Deliveroo點餐滿$600可全單享8折，而Foodpanda優惠則要留意「影の鳥」未來發布之最新消息。

影の鳥 Kageno Tori

時間：星期一至日及公眾假期12:00-15:00; 18:00-23:00

地址：尖沙咀亞士厘道9號順豐大廈地舖

電話：2335 972