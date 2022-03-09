余子明 1月中風半身不遂  睇《940920》重回開朗  大仔開IG幫爸爸集氣

ViuTV神劇《二月廿九》續集《940920》本週一播出，故事講述余家聰（劉俊謙 飾）、林楚凝（蔡思韵 飾）和Yeesa（吳海昕 飾）在不同平行時空下縱橫交錯的愛情故事。劇集播出兩集已有彩蛋，闊別幕前廿年的蘭茜客串飾演余家聰姨媽，而久未拍劇的張敬軒就飾演余家聰的責任編輯，令人驚喜！至於前年離開無綫、78歲老戲骨余子明就飾演林楚凝患有失智症的爺爺，令觀眾再可欣賞其精湛演技，不過原來子明哥在今年一月，因為缺血性中風入院，導致左邊身癱瘓，幸好現時情況已有好轉。

ViuTV神劇《二月廿九》續集《940920》本週一播出。

久未拍劇的張敬軒飾演余家聰的責任編輯，令人驚喜！劉俊謙表示自己十分喜歡張敬軒，更開玩笑指「細細個就係聽佢啲歌大」，所以事前亦十期待與他首次合作。

張敬軒表示雖然與劉俊謙初次見面，但因大家有很多共同朋友的圈子，所以劇外都是一見如故。

78歲老戲骨余子明就飾演林楚凝患有失智症的爺爺，令觀眾再可欣賞其精湛演技。

據子明哥大仔Alvin表示，子明哥早於一月時在家中突然跌倒，幸好當時媽媽和工人姐姐發現，並通知他將爸爸及時送院，子明哥留院十日後回家休養。出院初期，子明哥坐輪椅、食糊仔、口齒不太清等，但近日非常積極，願意多做運動，配合物理治療和針灸，當子明哥見到有份演出的《940920》，更重回開朗，令家人相當開心！Alvin還按劇組要求，近日為子明哥開設IG帳戶@yuchiming1944，上載爸爸劇照， 讓fans 到子明哥IG留言集氣，送上祝福，子明哥得悉有很多網友為他打氣後，即感激說：「多謝大家嘅留言鼓勵，我會努力康復，希望快啲好番再拍劇俾大家睇。」

子明哥大仔表示，子明哥早於一月時在家中突然跌倒。

出院初期，子明哥坐輪椅、食糊仔、口齒不太清等，但近日非常積極，願意多做運動，配合物理治療和針灸。

當子明哥見到有份演出的《940920》，更重回開朗，令家人相當開心！