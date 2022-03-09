Aurabeat空氣淨化機 消滅逾99%變種新冠病毒

第五波新冠疫情嚴峻，確診個案數字屢創新高，香港人心惶惶，最怕自己確診，卻連累家人，甚至整座大廈，大家都齊齊要隔離，尤其家有老人家或小朋友，都成為最擔心對象。

究竟疫情失控，市民要居家隔離，同時小朋友忽然提早放暑假，一家人被「禁足」在家，不少家庭都擔心居家隔離或檢疫會增加交叉感染的風險，大家能安心同一屋簷下嗎? 要減低室內空氣傳播病毒、降低交叉感染的風險，改善室內空氣質素及增強空氣過濾至為重要。

全球唯一經美國權威病毒生化實驗室 MRIGlobal 認證

由科學家司徒健南博士 (Dr. Roger) 創辦，專營空氣淨化及消毒技術，以創新為本的Aurabeat，致力為全世界提供安全及潔淨的空氣。2020年研發獨家專利AG+銀離子抗病毒技術，有效消滅新冠病毒(SARS-CoV-2)， 更註冊為美國FDA二級醫療器材，適合家用及商業用途。在過去的兩年多疫情中，Aurabeat 醫療級空氣淨化機在香港以至全球抗疫上一直擔當重要的角色，幫助數以萬計的家庭、健身中心、學校、餐廳、醫院和鐵路等地方保護室內空氣質素，並成為各大地產商，政府機構及政府大型基建項目指定空氣淨化方案供應商，僅是2月Aurabeat已出售超逾過萬部醫療級空氣淨化機，產品在市場上被搶購，可見能夠讓市民在家或工作地點感到安心是非常重要。

Aurabeat 品牌創辦人兼首席科學家司徒健南博士公布NSP系列的產品榮獲全球唯一經美國權威病毒生化實驗室MRIGlobal 認證。

近日Aurabeat再度於科研上有更進一步突破，經美國MRIGlobal實驗室(實驗編號 311815.01.001)測試進一步驗證了 Aurabeat AG+ 消毒空氣淨化機在消滅變種新冠病毒（COVID-19)及防止二次感染方面都十分有效，可在36秒內有效消滅>99.997％變種新冠病毒（COVID-19)。

全球唯一經美國權威病毒生化實驗室 MRIGlobal 認證| 實驗編號 311815.01.001實證



抗疫居家隔離最佳選擇 改善室內空氣質素

司徒健南博士更表示：「銀離子是細菌病毒剋星，有效分解病毒、壓抑病毒活性和感染性、破壞病毒核糖核酸(DNA/RNA) 、防止病毒依附及入侵細胞並抑制病毒複製。由於AG+ 銀離子技術是利用物理及化學機制消滅病毒，具有廣泛性，可有效殺滅變種新冠病毒。我們出產的淨化機不會釋放有害物質，不論家中有長者、小朋友、在家工作的人士或是寵物，都可以安心使用。」 香港科研再邁出新里程，由於新冠肺炎不斷變種，司徒健南博士以及行政總裁袁沛致(Philip Yuen)携手率領團隊肩負抗疫使命，繼續不斷加強研發，保護市民健康為己任。

AG+ 銀離子技術利用物理及化學機制消滅病毒，具有廣泛性，可有效殺滅變種新冠病毒。

採用專利技術、五重淨化的醫療級銀離子抗病毒空氣淨化機

上述實驗以 Aurabeat 空氣淨化機進行了測試和驗證：NSP 系列的 醫療級銀離子抗病毒空氣淨化機，獲 FDA 註冊為二級醫療級設備，亦是食環署認可的空氣淨化裝置。淨化機採用了專利技術、五重消毒/淨化：

1. 初效濾網

攔截毛髮、纖維絨、大顆粒物、煙霧顆粒和皮屑等，可用吸塵機清潔重複使用。

2. AG+高效銀離子抗病毒空氣濾網

採用歐洲標準等級的HEPA過濾網，高效濾除至小的微粒物，包括看不見的塵埃、PM0.3顆粒等污染物。過濾器結合銀離子技術，有效降低濾網上的新型冠狀病毒、流感病毒，病菌及黴菌。

3. 納米礦晶濾網

採用海泡石、矽藻土等多種天然珍稀非金屬礦物質製成納米級吸附礦晶，特殊專有技術淨化有害 氣體、甲醛、苯、VOC及其它異味污染物。

4. 消毒效能UV燈

具有抗菌、降低病毒活性等功效。

5. 等離子清淨技術

高效高速去除細菌、黴菌和病毒，分解有毒致癌氣體及煙霧（甲醛及其他揮發性有機物）。

Aurabeat AG+ 抗病毒空氣淨化機有多種風量及風速選擇，亦有自動監測空氣污染程度並調節淨化水平的功能。

AG+高效銀離子抗病毒空氣濾網一般可以使用6至18個月，非常適合家居使用。在疫情下，小朋友提早放暑假，一家人長時間都留在家中，即使足不出戶，若家中缺乏良好的通風及換氣措施，細菌和病毒都有可能隨著渠管傳播而停留屋內，增加感染病毒的機會。Aurabeat 空氣淨化機能讓每個家庭更放心，提供最大程度的保護去預防變種新冠病毒（COVID-19)。

AG+醫療級空氣淨化機36秒消滅>99.997%變種新冠病毒（COVID-19) ：NSP-PCO型號每部售價為港幣$5,280、NSP-X2型號每部售價為港幣$4,980。

關於 Aurabeat

2017年於香港成立，香港科技園培育計劃及矽谷 Y Combinator 的成員公司，專營空氣淨化及相關技術，以創新為本，致力為全世界提供安全及潔淨的空氣，研發獨家專利聲學高效空氣過濾技術 (ESS)，提高過濾效率，並減少了能源消耗和消耗品成本，以實現可持續的空氣淨化。2020年研發獨家專利AG+銀離子抗病毒技術，多項測試認證證實有效消滅新冠病毒(SARS-CoV-2)。