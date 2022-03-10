Disney+ 《熊抱青春記》

《熊抱青春記》講述剛踏入少女成長期的13歲少女李美蓮，面對身體、性情、愛好，以至人際關係的各種轉變，難免心浮氣燥霎時衝動，但她每次一激動竟然就會突變成為一隻超巨型小熊貓！青春人生最不可思議的巨變由此展開⋯⋯

這是首套由女導演執導的動畫長片，更是一位華裔女導演，兼奧斯卡得獎導演！相信大家對《超人特工隊2》同場加映的短片《包寶寶》(Bao) 一定印象猶深，活化成可愛小孩的小包討人歡心，當中帶出的母女故事亦感動無數觀眾，出色的意念和製作更為加拿大華裔導演石之予 (Domee Shi) 贏得奧斯卡最佳動畫短片大獎。

今次被委以重任，成為彼思首位動畫長片女導演的石之予，全新原創力作《熊抱青春記》(Turning Red)，再一次透過電影探討與媽媽的關係，故事意念非常破格有趣，講述一名13歲少女李美蓮（Mei Lee），除了要面對踏入少女成長期中身體、性情、人際關係的急劇變化之外，最特別就是她一激動秒速突變成為一隻超巨型小熊貓！從初期發放的電影概念圖，見到這隻造型得意的小熊貓背著書包在學校出現，與周遭的學生形成強烈對比，喜感十足，別具想像空間，相信會為彼思帶來一部前所未見、創新風格的精彩話題作，絕對令人期待！